https://ria.ru/20250719/aeroport-2030177087.html

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:18:00+03:00

2025-07-19T18:18:00+03:00

2025-07-19T18:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

вооруженные силы украины

украина

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация."Аэропорт Внуково (код ИКАО: UUWW). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов."В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030176728.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), вооруженные силы украины, украина, международная организация гражданской авиации