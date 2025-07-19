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В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
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18:18 19.07.2025 (обновлено: 18:29 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/aeroport-2030177087.html
В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:18:00+03:00
2025-07-19T18:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
вооруженные силы украины
украина
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация."Аэропорт Внуково (код ИКАО: UUWW). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов."В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030176728.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), вооруженные силы украины, украина, международная организация гражданской авиации
Специальная военная операция на Украине, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Украина, Международная организация гражданской авиации
В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: в московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты самолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт Внуково (код ИКАО: UUWW). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«
"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныУкраинаМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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