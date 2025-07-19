https://ria.ru/20250719/aeroport-2030158751.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 19.07.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:59:00+03:00

2025-07-19T15:59:00+03:00

2025-07-19T17:16:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации."Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

калуга

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)