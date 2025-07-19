https://ria.ru/20250719/aeroport-2030158751.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 19.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:59:00+03:00
2025-07-19T15:59:00+03:00
2025-07-19T17:16:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации."Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов