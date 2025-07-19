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Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями - РИА Новости, 19.07.2025
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12:22 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/aeroport-2030133626.html
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями - РИА Новости, 19.07.2025
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями
Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с авиакомпаниями "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), Utair ("ЮТейр") и Red Wings ("Ред Вингс"),... РИА Новости, 19.07.2025
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екатеринбург
казань
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ютэйр
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с авиакомпаниями "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), Utair ("ЮТейр") и Red Wings ("Ред Вингс"), рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Договор есть, но "Победа" пока не заявлялась. "Ред Вингс" пойдёт из Екатеринбурга и Казани. В настоящее время подтверждено, по состоянию на утро (прим. 18 июля), шесть направлений. Седьмое находилось на согласовании, но мне докладывали, что запросился Норильск. Это восьмое направление", - рассказал Таранченко. Он уточнил, что сейчас договоры заключены с S7, "Аэрофлотом", Utair ("ЮТейр"), Nordwind, "Уральскими авиалиниями". Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029897742.html
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геленджик, екатеринбург, казань, аэрофлот, ютэйр, s7 airlines
Геленджик, Екатеринбург, Казань, Аэрофлот, ЮТэйр, S7 Airlines
Аэропорт Геленджика заключил договоры с тремя авиакомпаниями

Аэропорт Геленджика заключил договоры с "Победой", Utair и Red Wings

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРейс авиакомпании Utair
Рейс авиакомпании Utair - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рейс авиакомпании Utair. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика заключил договоры на выполнение рейсов с авиакомпаниями "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), Utair ("ЮТейр") и Red Wings ("Ред Вингс"), рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Договор есть, но "Победа" пока не заявлялась. "Ред Вингс" пойдёт из Екатеринбурга и Казани. В настоящее время подтверждено, по состоянию на утро (прим. 18 июля), шесть направлений. Седьмое находилось на согласовании, но мне докладывали, что запросился Норильск. Это восьмое направление", - рассказал Таранченко.
Он уточнил, что сейчас договоры заключены с S7, "Аэрофлотом", Utair ("ЮТейр"), Nordwind, "Уральскими авиалиниями".
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем
18 июля, 18:06
 
ГеленджикЕкатеринбургКазаньАэрофлотЮТэйрS7 Airlines
 
 
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