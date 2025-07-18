https://ria.ru/20250718/zhigunova-2029879222.html

Трогательная история Виктории Жигуновой

Трогательная история Виктории Жигуновой - РИА Новости, 18.07.2025

Трогательная история Виктории Жигуновой

Это не просто сюжет из светской хроники. Это рассказ о выборе, который кардинально меняет жизнь. У нее не было звездного статуса, зато есть большое доброе... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:54:00+03:00

2025-07-18T18:54:00+03:00

2025-07-18T18:54:00+03:00

сергей жигунов

анастасия заворотнюк

константин коровин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Это не просто сюжет из светской хроники. Это рассказ о выборе, который кардинально меняет жизнь. У нее не было звездного статуса, зато есть большое доброе сердце. На такой шаг отваживаются не многие. Супруга известного актера Жигунова – Виктория стала не просто матерью, но и символом внутренней силы. Сегодня она супруга известного актёра, но путь к этому статусу был непростым."Я попала в детский дом… и ушла оттуда с ребёнком"Эти слова Виктории Ворожбит стали откровением в сети. Она рассказала, как в определённый момент жизни, находясь в кризисе, решилась на отважный и, как тогда казалось, совсем не уместный шаг. Она по стечению обстоятельств попала в детский дом, не как воспитатель или инспектор, а как человек, искавший ответы. Там она приняла одно из самых судьбоносных решений, усыновила мальчика, которого никто не хотел забирать.У неё не было капитала, влиятельных родственников или поддерживающего окружения. Зато было нечто большее - сердце, способное любить. Виктория призналась: "Уровень альтруизма у меня - выше, чем у 80% людей, это даже генетически доказано".Сыну, которого она тогда усыновила, сейчас уже 26 лет. Он носит имя Александр, и, по словам Виктории, стал её настоящим сыном, не по крови, но по духу, передает StarHit.Молодая женщина с приёмным ребёнком на руках. Каждое утро начиналось не с завтрака, а с мысли: как прожить до вечера. Виктория работала на износ, уставала до слёз, но ни разу не пожалела о принятом решении. В социальных сетях она вспоминала:"Когда-то это был трогательный белобрысый малыш, который держался всей пятернёй за один мамин пальчик… А теперь - бреется, говорит басом и носит 43 размер обуви. Горжусь им".Сложности материнства без прикрасЭто была не показная любовь. Она, по сути, прожила полноценную жизнь матери-одиночки. Без иллюзий. С ипотекой, долгами, моральным выгоранием и настоящей, ненаигранной верой в ребёнка.До встречи с Жигуновым Виктория была замужем за медиаменеджером Виктором Сухановым. Отношения были бурными, но недолговечными. При разводе возникло множество проблем, включая тяжёлый спор из-за недвижимости. Суд обязал Викторию выплачивать ипотеку за дом, в котором она больше не жила. При этом она осталась одна с приемным сыном, без всякой поддержки.Муж, конечно, официально усыновил Александра, хотя и не был его биологическим отцом. Но это не стало повод для уступок при разводе. После развода, как писали СМИ, отношения с бывшим супругом стали исключительно юридическими."Я знаю, что такое жить без денег, знаю, как это - работать до истощения. Но я выбрала не жаловаться, а жить", - рассказывала она в интервью.Виктория известна не только как мать и жена. Она волонтёр. Реальный. Настоящий. Без камер и пиара. Она участвовала в ликвидации последствий трагедий: разбирала завалы, помогала выжившим, вытаскивала людей из-под обломков.Говорила, что делает это не потому, что должна, а потому что не может иначе. О самой трагедии, с присущей ей скромностью не упоминает."Я не из тех, кто прячется за комфорт. Я в огонь пойду, если там можно помочь" - сказала она в одном из своих постов.Любовь поздняя, но настоящаяВиктория познакомилась с Сергеем Жигуновым в 2017 году, когда он ещё находился в официальном браке. Между ними сразу возникла особая связь, которая выдержала все скандалы, слухи, разрывы и неодобрение публики. Вдвоем влюбленные провели период карантина во время пандемии 2020 года.Пара жила в загородном доме. После они официально развелись со своими прошлыми спутниками и сыграли свадьбу. Виктория взяла фамилию мужа. На торжестве присутствовали лишь самые близкие. Их отношения были непростыми, и лишь в 2021 году они официально поженились.Жизнь Жигунова до Виктории тоже не была простой. Он был женат на Вере Новиковой с 1985 по 2007 год, ушёл к Анастасии Заворотнюк, потом вернулся к Верe. Все это сложно. Но встреча с Викторией в 2017 году изменила всё.Виктория старше Сергея на 9 лет, но возраст никогда не был помехой. Наоборот, это союз двух зрелых людей, переживших свои бури и выбравших любовь."Теперь я Жигунова" - скромно написала она в день свадьбы, не делая из этого шоу.Многие журналисты и пользователи соцсетей справедливо отмечали схожесть Виктории с бывшей женой Жигунова Заворотнюк."Вы ошибаетесь. Я - Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты", - реагировала женщина на такие замечания.Личной информацией Жигунов делиться не спешит, и в целом семья ведет замкнутый образ жизни, редко выходят в свет, не дают интервью. По соцсетям Виктории можно понять, что большую часть времени они проводят в доме в Крыму. Также женщина признавалась, что планирует создать в Гурзуфе музей живописца Константина Коровина.Семья, дети и две собакиУ Виктории и Сергея теперь большая семья. Дочки Сергея Жигунова - Мария и Анастасия давно выросли и живут отдельно от отца, но часто его навещают.Наследница от Веры Новиковой Мария в детстве мечтала стать актрисой, однако, повзрослев, выбрала другой путь и поступила на филологический факультет МГУ. Позже она все же вернулась к идее связать свою жизнь с кино, но уже как режиссер. Сергей помог девушке стать более опытной в профессии.Сын Виктории также живет отдельно, но часто видится с приемной матерью.Все они нашли общий язык и живут как настоящая большая и дружная семья.Виктория говорит, что каждый день делает макияж и не потому, что обязана, а потому что уважает мужчину рядом. "Если мы для других наряжаемся и стараемся, то почему для близких - нет?"- заявляет она. Заботится о здоровье Сергея, отказалась от пирожков и жареного, готовит полезную пищу и следит за режимом."С пирожками завязали. Теперь овощи, рыба, лёгкие супы. Сергей стал стройнее, и я им горжусь".В их доме живут две собаки породы бишон-фризе, Стеша и Стёпа. Питомцы стали символом уюта и спокойствия в семье Жигуновых, отмечает Портал ВокругТВ.Не актриса, не певица, не звезда телеэкранов, хотя вполне могла бы ей стать. Но её путь тоже вдохновляет. Усыновила ребёнка не ради одобрения. Работала, когда было тяжело. Была сильной, когда хотелось плакать. И теперь, спустя годы, она рядом с мужчиной, которого любит, и сыном, которого выбрала сама.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей жигунов, анастасия заворотнюк, константин коровин