Рейтинг@Mail.ru
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 18.07.2025 (обновлено: 15:50 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией - РИА Новости, 18.07.2025
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговорный трек по урегулированию на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:59:00+03:00
2025-07-18T15:50:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
рустем умеров
мария захарова
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029890084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b9fe442dc51e04aaf89008c52445f6c.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. "Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах &lt;…&gt; Активизировать переговорный трек", — написал он в Telegram-канале. Накануне Верховная рада одобрила перестановки в украинском правительстве. В частности, Умеров покинул пост министра обороны. Сообщалось, что он станет послом в США, но по словам депутата Рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности Умерова к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, переговоры подвисли из-за действий Киева — там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече. В мае и июне Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Москва передала Киеву тела погибших солдат ВСУ. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029879680.html
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029866004.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029890084_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_f0496230473a24fdb5a90f8799d8100d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Мария Захарова, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Зеленский поручил новому секретарю СНБО Умерову активизировать переговоры с РФ

© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине.
"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах <…> Активизировать переговорный трек", — написал он в Telegram-канале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
NYP указала на неожиданное сходство Зеленского и Трампа
Вчера, 11:13
Накануне Верховная рада одобрила перестановки в украинском правительстве. В частности, Умеров покинул пост министра обороны. Сообщалось, что он станет послом в США, но по словам депутата Рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности Умерова к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, переговоры подвисли из-за действий Киева — там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.
В мае и июне Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Москва передала Киеву тела погибших солдат ВСУ. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Заявление Зеленского о новом правительстве вызвало недоумение на Западе
Вчера, 10:20
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРустем УмеровМария ЗахароваСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала