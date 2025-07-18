https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html

Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией - РИА Новости, 18.07.2025

Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговорный трек по урегулированию на... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:59:00+03:00

2025-07-18T11:59:00+03:00

2025-07-18T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. "Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах <…> Активизировать переговорный трек", — написал он в Telegram-канале. Накануне Верховная рада одобрила перестановки в украинском правительстве. В частности, Умеров покинул пост министра обороны. Сообщалось, что он станет послом в США, но по словам депутата Рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности Умерова к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, переговоры подвисли из-за действий Киева — там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече. В мае и июне Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Москва передала Киеву тела погибших солдат ВСУ. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029879680.html

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029866004.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины