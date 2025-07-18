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Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине - РИА Новости, 18.07.2025
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16:09 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/zasedanie-2029996790.html
Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине
Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине - РИА Новости, 18.07.2025
Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе альянса. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:09:00+03:00
2025-07-18T16:09:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе альянса. &quot;Марк Рютте в понедельник 21 июля примет участие в виртуальном совещании контактной группы по Украине&quot;, - говорится в сообщении.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, марк рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине

Генсек НАТО примет участие в заседаниях контактной группы по Украине 21 июля

© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе альянса.
«

"Марк Рютте в понедельник 21 июля примет участие в виртуальном совещании контактной группы по Украине", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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