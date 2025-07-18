Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине
Генсек НАТО примет участие в заседаниях контактной группы по Украине 21 июля
© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе альянса.
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"Марк Рютте в понедельник 21 июля примет участие в виртуальном совещании контактной группы по Украине", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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