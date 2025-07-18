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Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест - РИА Новости, 18.07.2025
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17:41 18.07.2025 (обновлено: 19:43 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zaschita-2030023911.html
Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест
Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест - РИА Новости, 18.07.2025
Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест
Защита предпринимателя Самвела Карапетяна потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности судей, вынесших решение об аресте бизнесмена, сообщил адвокат... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:41:00+03:00
2025-07-18T19:43:00+03:00
самвел карапетян
в мире
армения
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
электрические сети армении
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ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности судей, вынесших решение об аресте бизнесмена, сообщил адвокат Арам Вардеванян.По его словам, предприниматель с 18 июня находится под стражей из-за незаконного решения судьи Артака Карапетяна после публичного обещания расправы со стороны властей и на основании заявления генерального прокурора."Все это делалось также с целью обеспечения сегодняшних действий против "Электрических сетей Армении" (которые власти намерены национализировать. — Прим. ред.). Вместе с коллегами мы подали кассационные жалобы. Одновременно хочу в первую очередь подчеркнуть, что поданы заявления о возбуждении дисциплинарного производства против судей Карапетяна и Даниеляна. Их судебные акты привели к фундаментальным нарушениям прав человека и дискредитации судебной власти", — написал он.Вардеванян пояснил, что защите не дали права эффективного обжалования решения об аресте, потому что дело передали судье Апелляционного суда Даниеляну, в объективность которого Карапетян не верил. Адвокат подчеркнул, что причина ареста — поддержка предпринимателем Армянской апостольской церкви.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html
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самвел карапетян, в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, электрические сети армении
Самвел Карапетян, В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Электрические сети Армении
Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест

Защита Карапетяна требует наказать судей, вынесших решение об аресте бизнесмена

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности судей, вынесших решение об аресте бизнесмена, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
По его словам, предприниматель с 18 июня находится под стражей из-за незаконного решения судьи Артака Карапетяна после публичного обещания расправы со стороны властей и на основании заявления генерального прокурора.
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"Все это делалось также с целью обеспечения сегодняшних действий против "Электрических сетей Армении" (которые власти намерены национализировать. — Прим. ред.). Вместе с коллегами мы подали кассационные жалобы. Одновременно хочу в первую очередь подчеркнуть, что поданы заявления о возбуждении дисциплинарного производства против судей Карапетяна и Даниеляна. Их судебные акты привели к фундаментальным нарушениям прав человека и дискредитации судебной власти", — написал он.
Вардеванян пояснил, что защите не дали права эффективного обжалования решения об аресте, потому что дело передали судье Апелляционного суда Даниеляну, в объективность которого Карапетян не верил. Адвокат подчеркнул, что причина ареста — поддержка предпринимателем Армянской апостольской церкви.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Вчера, 03:47
 
Самвел КарапетянВ миреАрменияЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЭлектрические сети Армении
 
 
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