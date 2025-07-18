Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест
Защита Карапетяна требует наказать судей, вынесших решение об аресте бизнесмена
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности судей, вынесших решение об аресте бизнесмена, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
По его словам, предприниматель с 18 июня находится под стражей из-за незаконного решения судьи Артака Карапетяна после публичного обещания расправы со стороны властей и на основании заявления генерального прокурора.
"Все это делалось также с целью обеспечения сегодняшних действий против "Электрических сетей Армении" (которые власти намерены национализировать. — Прим. ред.). Вместе с коллегами мы подали кассационные жалобы. Одновременно хочу в первую очередь подчеркнуть, что поданы заявления о возбуждении дисциплинарного производства против судей Карапетяна и Даниеляна. Их судебные акты привели к фундаментальным нарушениям прав человека и дискредитации судебной власти", — написал он.
Вардеванян пояснил, что защите не дали права эффективного обжалования решения об аресте, потому что дело передали судье Апелляционного суда Даниеляну, в объективность которого Карапетян не верил. Адвокат подчеркнул, что причина ареста — поддержка предпринимателем Армянской апостольской церкви.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.