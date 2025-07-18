https://ria.ru/20250718/zaschita-2030023911.html

Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест

Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест - РИА Новости, 18.07.2025

Защита Карапетяна потребовала наказать судей за его арест

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности судей, вынесших решение об аресте бизнесмена, сообщил адвокат... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:41:00+03:00

2025-07-18T17:41:00+03:00

2025-07-18T19:43:00+03:00

самвел карапетян

в мире

армения

ереван

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армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Защита предпринимателя Самвела Карапетяна потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности судей, вынесших решение об аресте бизнесмена, сообщил адвокат Арам Вардеванян.По его словам, предприниматель с 18 июня находится под стражей из-за незаконного решения судьи Артака Карапетяна после публичного обещания расправы со стороны властей и на основании заявления генерального прокурора."Все это делалось также с целью обеспечения сегодняшних действий против "Электрических сетей Армении" (которые власти намерены национализировать. — Прим. ред.). Вместе с коллегами мы подали кассационные жалобы. Одновременно хочу в первую очередь подчеркнуть, что поданы заявления о возбуждении дисциплинарного производства против судей Карапетяна и Даниеляна. Их судебные акты привели к фундаментальным нарушениям прав человека и дискредитации судебной власти", — написал он.Вардеванян пояснил, что защите не дали права эффективного обжалования решения об аресте, потому что дело передали судье Апелляционного суда Даниеляну, в объективность которого Карапетян не верил. Адвокат подчеркнул, что причина ареста — поддержка предпринимателем Армянской апостольской церкви.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

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самвел карапетян, в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, электрические сети армении