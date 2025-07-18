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ЕС в рамках новых санкций ввел ограничения на объем экспорта - РИА Новости, 18.07.2025
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15:57 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/zapret-2029993268.html
ЕС в рамках новых санкций ввел ограничения на объем экспорта
ЕС в рамках новых санкций ввел ограничения на объем экспорта - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС в рамках новых санкций ввел ограничения на объем экспорта
ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит запрет на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:57:00+03:00
2025-07-18T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит запрет на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета. "Кроме того, ЕС согласовал дополнительные запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро", - говорится в заявлении. Дополнительные детали запрета не приводятся. Тем не менее, уточняется, что в список подсанкционных товаров, которые, как утверждается, способствуют технологическому совершенствованию российского оборонного сектора, будут добавлены станки с числовым программным управлением и химические компоненты для топлива.
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экономика, россия, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Евросоюз, В мире
ЕС в рамках новых санкций ввел ограничения на объем экспорта

ЕС в рамках новых санкций ввел запрет на экспорт на сумму более 2,5 млрд евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ вводит запрет на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета.
"Кроме того, ЕС согласовал дополнительные запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро", - говорится в заявлении.
Дополнительные детали запрета не приводятся.
Тем не менее, уточняется, что в список подсанкционных товаров, которые, как утверждается, способствуют технологическому совершенствованию российского оборонного сектора, будут добавлены станки с числовым программным управлением и химические компоненты для топлива.
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