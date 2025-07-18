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ЕС запретит все транзакции с РФПИ, пишет Euronews - РИА Новости, 18.07.2025
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11:28 18.07.2025 (обновлено: 13:34 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zapret-2029886420.html
ЕС запретит все транзакции с РФПИ, пишет Euronews
ЕС запретит все транзакции с РФПИ, пишет Euronews - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС запретит все транзакции с РФПИ, пишет Euronews
Восемнадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает запрет всех транзакций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает телеканал... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:28:00+03:00
2025-07-18T13:34:00+03:00
россия
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
в мире
польша
кайя каллас
владимир путин
брюссель
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Восемнадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает запрет всех транзакций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает телеканал Euronews."Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями", — говорится в сообщении.Сегодня постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. По данным СМИ, ограничения затронут более 50 физических лиц, компаний и организаций, в том числе газопроводы "Северный поток". В черный список внесут еще 105 судов так называемого теневого флота. Как уточняет агентство Reuters, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть примерно до 47,6 доллара за баррель.Эти санкции еще предстоит утвердить на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Они вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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россия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, в мире, польша, кайя каллас, владимир путин, брюссель
Россия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Польша, Кайя Каллас, Владимир Путин, Брюссель
ЕС запретит все транзакции с РФПИ, пишет Euronews

Euronews: Евросоюз вводит полный запрет на все транзакции с РФПИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Восемнадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает запрет всех транзакций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает телеканал Euronews.
"Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями", — говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
Вчера, 10:29
Сегодня постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. По данным СМИ, ограничения затронут более 50 физических лиц, компаний и организаций, в том числе газопроводы "Северный поток". В черный список внесут еще 105 судов так называемого теневого флота. Как уточняет агентство Reuters, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть примерно до 47,6 доллара за баррель.
Эти санкции еще предстоит утвердить на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Они вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Новые антироссийские санкции ЕС не отразятся на стране, заявил Путин
27 июня, 18:07
 
РоссияЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреПольшаКайя КалласВладимир ПутинБрюссель
 
 
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