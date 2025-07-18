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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за неделю
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за неделю - РИА Новости, 18.07.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за неделю
Войска "Запада" улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли более 1550 военных, танк, 11 бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:08:00+03:00
2025-07-18T12:08:00+03:00
2025-07-18T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Войска "Запада" улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли более 1550 военных, танк, 11 бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 14 станций радиоэлектронной борьбы и 33 склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1550 военных в зоне действий "Запада" за неделю