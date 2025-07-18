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Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан - РИА Новости, 18.07.2025
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12:26 18.07.2025 (обновлено: 17:08 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zakharova-2029907143.html
Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан
Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан - РИА Новости, 18.07.2025
Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:26:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова."Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству.Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".МИД РФ в своем Telegram-канале со ссылкой на посольство России в КНДР отметил, что прием иностранных туристов в этом районе ограничен с сохраняющимися ковидными ограничениями."Въезд иностранных туристов в КНДР временно приостановлен с февраля 2020 года. Исключение сделано для туристов из Российской Федерации, которые посещают страну с начала 2024 года. В 2024 году КНДР посетило 1,5 тысячи туристов из России. Уверены, что в текущем году этот показатель будет намного выше. В частности, наши туристы успели посетить новый прибрежный курорт "Вонсан-Кальма", который был введён в строй в этом месяце", - сообщило посольство.В министерстве напомнили, что единственные, кого дискредитируют подобные вбросы западных СМИ, – это сами западные СМИ. Вместе с остатками репутации они стремительно избавляются и от доверия аудитории."Напоминаем, что за проверенной информацией, следует обращаться к официальным источникам и ресурсам", - призвали в МИД РФ.
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вонсан, кндр (северная корея), сша, мария захарова, сергей лавров
Вонсан, КНДР (Северная Корея), США, Мария Захарова, Сергей Лавров
Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан

Захарова назвала сообщения СМИ США о закрытии курорта Вонсан для россиян фейком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству.
Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".
МИД РФ в своем Telegram-канале со ссылкой на посольство России в КНДР отметил, что прием иностранных туристов в этом районе ограничен с сохраняющимися ковидными ограничениями.
"Въезд иностранных туристов в КНДР временно приостановлен с февраля 2020 года. Исключение сделано для туристов из Российской Федерации, которые посещают страну с начала 2024 года. В 2024 году КНДР посетило 1,5 тысячи туристов из России. Уверены, что в текущем году этот показатель будет намного выше. В частности, наши туристы успели посетить новый прибрежный курорт "Вонсан-Кальма", который был введён в строй в этом месяце", - сообщило посольство.
В министерстве напомнили, что единственные, кого дискредитируют подобные вбросы западных СМИ, – это сами западные СМИ. Вместе с остатками репутации они стремительно избавляются и от доверия аудитории.
"Напоминаем, что за проверенной информацией, следует обращаться к официальным источникам и ресурсам", - призвали в МИД РФ.
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ВонсанКНДР (Северная Корея)СШАМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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