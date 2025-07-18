https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2030077967.html

В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна

В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна - РИА Новости, 18.07.2025

В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна

Столичные полицейские доставили в отдел мужчину, который, предположительно, в состоянии опьянения выкрикивал из окна многоэтажки о гранате, полицейские... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:06:00+03:00

2025-07-18T23:06:00+03:00

2025-07-18T23:07:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новая москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Столичные полицейские доставили в отдел мужчину, который, предположительно, в состоянии опьянения выкрикивал из окна многоэтажки о гранате, полицейские отправили предмет, визуально схожий с муляжом, на экспертизу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Как сообщили в пресс-службе, сообщение, что неадекватный мужчина кричит из окна одной из квартир на Скандинавском бульваре, уверяя, что у него - взрывоопасный предмет, поступило в дежурную часть МО МВД России "Коммунарский". "Незамедлительно прибывшими на место полицейскими правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался местный житель 1980 года рождения, предположительно, в состоянии опьянения, у которого был обнаружен и изъят предмет, визуально схожий с гранатой, предположительно, являющийся муляжом, который будет направлен на исследование", - говорится в сообщении главка. В результате инцидента никто не пострадал, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250124/moskva-1995355018.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва