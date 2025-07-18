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В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна
В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна - РИА Новости, 18.07.2025
В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна
Столичные полицейские доставили в отдел мужчину, который, предположительно, в состоянии опьянения выкрикивал из окна многоэтажки о гранате, полицейские... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:06:00+03:00
2025-07-18T23:06:00+03:00
2025-07-18T23:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Столичные полицейские доставили в отдел мужчину, который, предположительно, в состоянии опьянения выкрикивал из окна многоэтажки о гранате, полицейские отправили предмет, визуально схожий с муляжом, на экспертизу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Как сообщили в пресс-службе, сообщение, что неадекватный мужчина кричит из окна одной из квартир на Скандинавском бульваре, уверяя, что у него - взрывоопасный предмет, поступило в дежурную часть МО МВД России "Коммунарский". "Незамедлительно прибывшими на место полицейскими правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался местный житель 1980 года рождения, предположительно, в состоянии опьянения, у которого был обнаружен и изъят предмет, визуально схожий с гранатой, предположительно, являющийся муляжом, который будет направлен на исследование", - говорится в сообщении главка. В результате инцидента никто не пострадал, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250124/moskva-1995355018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новая москва
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новая Москва
В Новой Москве задержали мужчину, угрожавшего сбросить гранату из окна
В Новой Москве задержали мужчину, грозившего бросить гранату из окна многоэтажки