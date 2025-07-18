Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029828900.html
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника - РИА Новости, 18.07.2025
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника
Обвиняемый по статье об обороте наркотиков, скрывавшийся под чужим именем, спустя 11 лет задержан в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:40:00+03:00
2025-07-18T01:40:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
магаданская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обвиняемый по статье об обороте наркотиков, скрывавшийся под чужим именем, спустя 11 лет задержан в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Жизнь по чужим документам не помогла скрыться от следствия обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области задержали его спустя 11 лет", - написала Волк в Telegram-канале. Отмечается, что в 2014 году в Магаданской области против мужчины было возбуждено дело по статье 228 УК РФ, после чего он покинул регион и был объявлен в розыск. В июне 2025 года полицейские нашли его в Ингушетии. Он использовал документы родственника и избегал официальных контактов. Уточняется, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали его во время командировки. Уголовное дело продолжается, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Фигурант арестован.
https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029754850.html
республика ингушетия
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, магаданская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Магаданская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника

Волк: в Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обвиняемый по статье об обороте наркотиков, скрывавшийся под чужим именем, спустя 11 лет задержан в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Жизнь по чужим документам не помогла скрыться от следствия обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области задержали его спустя 11 лет", - написала Волк в Telegram-канале.
Отмечается, что в 2014 году в Магаданской области против мужчины было возбуждено дело по статье 228 УК РФ, после чего он покинул регион и был объявлен в розыск. В июне 2025 года полицейские нашли его в Ингушетии. Он использовал документы родственника и избегал официальных контактов.
Уточняется, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали его во время командировки. Уголовное дело продолжается, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Фигурант арестован.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов
Вчера, 17:39
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияМагаданская областьИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала