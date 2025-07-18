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В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника - РИА Новости, 18.07.2025
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника
Обвиняемый по статье об обороте наркотиков, скрывавшийся под чужим именем, спустя 11 лет задержан в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:40:00+03:00
2025-07-18T01:40:00+03:00
2025-07-18T01:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Обвиняемый по статье об обороте наркотиков, скрывавшийся под чужим именем, спустя 11 лет задержан в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Жизнь по чужим документам не помогла скрыться от следствия обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области задержали его спустя 11 лет", - написала Волк в Telegram-канале. Отмечается, что в 2014 году в Магаданской области против мужчины было возбуждено дело по статье 228 УК РФ, после чего он покинул регион и был объявлен в розыск. В июне 2025 года полицейские нашли его в Ингушетии. Он использовал документы родственника и избегал официальных контактов. Уточняется, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали его во время командировки. Уголовное дело продолжается, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Фигурант арестован.
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происшествия, республика ингушетия, россия, магаданская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Магаданская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника
Волк: в Ингушетии задержали скрывавшегося под чужим именем наркопреступника