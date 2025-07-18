https://ria.ru/20250718/yaponiya-2029872374.html
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне - РИА Новости, 18.07.2025
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне
Россия изучает разделы обзора Японии "Белая книга по обороне" по противоракетной обороне и дополнительно отреагирует, если выявит там риски. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:47:00+03:00
2025-07-18T10:47:00+03:00
2025-07-18T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия изучает разделы обзора Японии "Белая книга по обороне" по противоракетной обороне и дополнительно отреагирует, если выявит там риски. "Безусловно, обратили внимание на обнародование в Японии очередной ежегодной "Белой книги по обороне". С сожалением отмечаем, что в ней вновь воспроизводятся шаблонные инсинуации в отношении России в контексте как украинского кризиса, так и развития нашего взаимодействия с КНДР в нелепой увязке с их якобы влиянием на деградацию ситуации в Азии", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России.Он пояснила, что опубликованный обзор, который утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает изучаться Москвой, в частности, разделы, посвященные противоракетной обороне."В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно", - заключила она.
https://ria.ru/20250717/protest-2029761246.html
https://ria.ru/20250717/ucheniya-2029762653.html
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россия, в мире, япония, кндр (северная корея)
Россия, В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне на риски