Рейтинг@Mail.ru
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 18.07.2025 (обновлено: 11:13 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/yaponiya-2029872374.html
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне - РИА Новости, 18.07.2025
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне
Россия изучает разделы обзора Японии "Белая книга по обороне" по противоракетной обороне и дополнительно отреагирует, если выявит там риски. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:47:00+03:00
2025-07-18T11:13:00+03:00
россия
в мире
япония
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия изучает разделы обзора Японии "Белая книга по обороне" по противоракетной обороне и дополнительно отреагирует, если выявит там риски. "Безусловно, обратили внимание на обнародование в Японии очередной ежегодной "Белой книги по обороне". С сожалением отмечаем, что в ней вновь воспроизводятся шаблонные инсинуации в отношении России в контексте как украинского кризиса, так и развития нашего взаимодействия с КНДР в нелепой увязке с их якобы влиянием на деградацию ситуации в Азии", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России.Он пояснила, что опубликованный обзор, который утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает изучаться Москвой, в частности, разделы, посвященные противоракетной обороне."В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно", - заключила она.
https://ria.ru/20250717/protest-2029761246.html
https://ria.ru/20250717/ucheniya-2029762653.html
россия
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, япония, кндр (северная корея)
Россия, В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне

Россия проверит разделы обзора Японии по противоракетной обороне на риски

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия изучает разделы обзора Японии "Белая книга по обороне" по противоракетной обороне и дополнительно отреагирует, если выявит там риски.
"Безусловно, обратили внимание на обнародование в Японии очередной ежегодной "Белой книги по обороне". С сожалением отмечаем, что в ней вновь воспроизводятся шаблонные инсинуации в отношении России в контексте как украинского кризиса, так и развития нашего взаимодействия с КНДР в нелепой увязке с их якобы влиянием на деградацию ситуации в Азии", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России.
Военнослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
МИД заявил протест Японии из-за участия в учениях ВС США
Вчера, 17:56
Он пояснила, что опубликованный обзор, который утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает изучаться Москвой, в частности, разделы, посвященные противоракетной обороне.
"В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно", - заключила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
МИД заявил о недопустимости учений Японии и США вблизи российских границ
Вчера, 17:59
 
РоссияВ миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала