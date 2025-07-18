https://ria.ru/20250718/vzryvy-2029827849.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2025

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24 телеканал. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:15:00+03:00

2025-07-18T01:15:00+03:00

2025-07-18T01:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

павлоград

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24 телеканал."Взрывы в Павлограде", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Днепропетровской области звучит с 01.06 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250718/opasnost-2029826306.html

днепропетровская область

павлоград

россия

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днепропетровская область, павлоград, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины