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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:08:00+03:00
2025-07-18T12:08:00+03:00
2025-07-18T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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днепропетровская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 2975 военных в зоне действий "Центра"