https://ria.ru/20250718/vsu-2029902509.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:08:00+03:00

2025-07-18T12:08:00+03:00

2025-07-18T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

днепропетровская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250718/kiev-2029849321.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика