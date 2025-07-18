https://ria.ru/20250718/vstuplenie-2030077562.html

Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС

Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025

Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз - это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта и в результате... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:01:00+03:00

2025-07-18T23:01:00+03:00

2025-07-18T23:01:00+03:00

в мире

украина

германия

румыния

фридрих мерц

клаус йоханнис

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8ed28ec208bbb82ac16d154011c6b9e9.jpg

БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз - это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в пятницу в Берлине. "Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным", - отметил Мерц. Расшифровку его речи среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ. Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооружённого конфликта, членство в ЕС "едва ли возможно". Тем не менее, по его словам, Германия стремится "максимально приблизить Украину к Европейскому союзу и как можно теснее связать ее с ним". Канцлер уточнил, что процесс будет растянут на годы. По его словам, первоочередная задача - добиваться прекращения войны, после чего речь пойдёт о восстановлении Украины. "Этот этап, в свою очередь, станет частью пути, в конце которого Украина сможет стать членом ЕС", - пояснил он. Мерц добавил, что текущая перспектива вступления Украины, скорее всего, пока не повлияет напрямую на планирование бюджета Евросоюза в среднесрочной перспективе.

https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html

украина

германия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, румыния, фридрих мерц, клаус йоханнис, евросоюз