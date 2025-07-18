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Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
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23:01 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vstuplenie-2030077562.html
Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС
Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз - это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта и в результате... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:01:00+03:00
2025-07-18T23:01:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
клаус йоханнис
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз - это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в пятницу в Берлине. "Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным", - отметил Мерц. Расшифровку его речи среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ. Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооружённого конфликта, членство в ЕС "едва ли возможно". Тем не менее, по его словам, Германия стремится "максимально приблизить Украину к Европейскому союзу и как можно теснее связать ее с ним". Канцлер уточнил, что процесс будет растянут на годы. По его словам, первоочередная задача - добиваться прекращения войны, после чего речь пойдёт о восстановлении Украины. "Этот этап, в свою очередь, станет частью пути, в конце которого Украина сможет стать членом ЕС", - пояснил он. Мерц добавил, что текущая перспектива вступления Украины, скорее всего, пока не повлияет напрямую на планирование бюджета Евросоюза в среднесрочной перспективе.
https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html
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в мире, украина, германия, румыния, фридрих мерц, клаус йоханнис, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Румыния, Фридрих Мерц, Клаус Йоханнис, Евросоюз
Мерц оценил сроки вступления Украины в ЕС

Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС возможно лишь после окончания конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз - это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в пятницу в Берлине.
«
"Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным", - отметил Мерц. Расшифровку его речи среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооружённого конфликта, членство в ЕС "едва ли возможно". Тем не менее, по его словам, Германия стремится "максимально приблизить Украину к Европейскому союзу и как можно теснее связать ее с ним".
Канцлер уточнил, что процесс будет растянут на годы. По его словам, первоочередная задача - добиваться прекращения войны, после чего речь пойдёт о восстановлении Украины. "Этот этап, в свою очередь, станет частью пути, в конце которого Украина сможет стать членом ЕС", - пояснил он.
Мерц добавил, что текущая перспектива вступления Украины, скорее всего, пока не повлияет напрямую на планирование бюджета Евросоюза в среднесрочной перспективе.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
9 мая, 18:11
 
В миреУкраинаГерманияРумынияФридрих МерцКлаус ЙоханнисЕвросоюз
 
 
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