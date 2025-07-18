https://ria.ru/20250718/vologodchina-2029918168.html

Завод по выпуску печатных плат начнут строить осенью на Вологодчине

Завод по выпуску печатных плат начнут строить осенью на Вологодчине - РИА Новости, 18.07.2025

Завод по выпуску печатных плат начнут строить осенью на Вологодчине

В Вологодской области осенью начнут подготовку к строительству завода по производству печатных плат, предприятие разместится в ОЭЗ "Вологодская", сообщает... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:48:00+03:00

2025-07-18T12:48:00+03:00

2025-07-18T12:48:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Вологодской области осенью начнут подготовку к строительству завода по производству печатных плат, предприятие разместится в ОЭЗ "Вологодская", сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее соглашение между правительством Вологодской области и Национальной энергетической компанией подписали губернатор Георгий Филимонов и председатель Совета директоров Дмитрий Филатов в этом году на полях Петербургского международного экономического форума. Инвестпроект на территории региона реализует ООО "ЛУЧ" при участии ООО "Завод НАРТИС" – обе компании входят в промышленную группу "НЭК". "Строительство нового завода на территории особой экономической зоны "Вологодская" обладает большим потенциалом и имеет стратегическое значение для развития отечественной электронной промышленности. Локализуем здесь производство одного из ключевых компонентов для российской радиоэлектронной отрасли – печатных плат. Создадим современное предприятие с полным производственным циклом, которое сможет выпускать 10-15 тысяч квадратных метров печатных плат в месяц", – отметил Филимонов. На заводе планируется выпуск плат четвертого класса (ГОСТ 53429-2009), которые применяются в высокопроизводительных вычислительных системах, серверном оборудовании, телекоммуникационной и медицинской диагностической аппаратуре и другом специализированном оборудовании. В производственную программу также включены печатные платы класса HDI. Они востребованы в миниатюрной электронике, мобильных и носимых устройствах, где используются компоненты с ультрамелким шагом выводов. "Новое промпроизводство с первоначальным объемом инвестиций в размере пяти миллиардов рублей оснастим современным оборудованием. Здесь появится не только завод по производству печатных плат, но и объект по корпусированию микросхем. Реализация инвестпроекта позволит создать более 450 рабочих мест, что значительно усилит промышленный потенциал Вологодчины, повлияет на рост занятости и развитие кадрового резерва в высокотехнологическом секторе. Продолжим создавать новые точки роста для экономики нашего родного региона", – подчеркнул губернатор. ООО "Луч" стало еще одним новым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Вологодская" вблизи поселка Лесково Вологодского муниципального округа. Всего ОЭЗ имеет уже 12 потенциальных резидентов – это компании, планирующие производство мебели, подшипников, амальгамных ламп, металлургической продукции, домокомплектов, деревянных строительных материалов и котельного оборудования. Для быстрого запуска производств на территории особой экономической зоны правительство региона предлагает резидентам систему финансовых, имущественных и инфраструктурных мер поддержки. Ожидается, что к 2034 году общий объем выручки резидентов составит свыше 165 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых отчислений – 8,6 миллиарда рублей. Проекты принесут Вологодчине не менее 788 рабочих мест, 100 из которых – высокопроизводительные.

https://ria.ru/20250717/sport-2029808538.html

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вологодская область, георгий филимонов