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Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов
Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов - РИА Новости, 18.07.2025
Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов
Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:33:00+03:00
2025-07-18T01:33:00+03:00
2025-07-18T01:33:00+03:00
уфа
тюмень
стамбул
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. Согласно табло информации, задерживаются рейсы в Уфу, Тюмень, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Баку, Самарканд, Ереван и Астану. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается. Как уточнили по громкой связи, рейсы переносятся на неопределенный срок в связи с закрытием воздушной зоны. Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту "Внуково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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уфа
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уфа, тюмень, стамбул, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Уфа, Тюмень, Стамбул, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов
В аэропорту "Внуково" задерживаются несколько международных и внутренних рейсов