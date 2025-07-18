https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029828637.html

Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов

Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов - РИА Новости, 18.07.2025

Во "Внуково" задерживаются рейсы в девять городов

Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:33:00+03:00

2025-07-18T01:33:00+03:00

2025-07-18T01:33:00+03:00

уфа

тюмень

стамбул

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. Согласно табло информации, задерживаются рейсы в Уфу, Тюмень, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Баку, Самарканд, Ереван и Астану. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается. Как уточнили по громкой связи, рейсы переносятся на неопределенный срок в связи с закрытием воздушной зоны. Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту "Внуково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html

уфа

тюмень

стамбул

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уфа, тюмень, стамбул, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)