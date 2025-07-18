https://ria.ru/20250718/urugvaj-2030049184.html

Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах

Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2025

Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах

Уругвайские экономисты анализируют перспективы перехода на международные расчеты в национальных валютах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:52:00+03:00

2025-07-18T18:52:00+03:00

2025-07-18T18:52:00+03:00

в мире

уругвай

россия

бразилия

дональд трамп

юрий ушаков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568373879_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_308218d9b2f3f922ed33f31a6f2d1389.jpg

МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Уругвайские экономисты анализируют перспективы перехода на международные расчеты в национальных валютах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. "Я думаю, что большие изменения, происходящие на международном уровне и в сфере торговли, требуют новых решений. Это, естественно, обдумывают наши экономисты", - сказал глава МИД Уругвая, отвечая на вопрос о перспективах реализации платежей в сфере международной торговли в национальных валютах. Также собеседник агентства отметил, что к данной теме Уругвай будет подходить с учетом позиции по этому вопросу государств-участников БРИКС. Страны-участницы БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках объединения, на фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал государствам-участникам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны объединения пока не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20241022/briks-1979287773.html

уругвай

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, уругвай, россия, бразилия, дональд трамп, юрий ушаков, брикс