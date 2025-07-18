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Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2025
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18:52 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/urugvaj-2030049184.html
Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах
Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 18.07.2025
Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах
Уругвайские экономисты анализируют перспективы перехода на международные расчеты в национальных валютах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:52:00+03:00
2025-07-18T18:52:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Уругвайские экономисты анализируют перспективы перехода на международные расчеты в национальных валютах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. "Я думаю, что большие изменения, происходящие на международном уровне и в сфере торговли, требуют новых решений. Это, естественно, обдумывают наши экономисты", - сказал глава МИД Уругвая, отвечая на вопрос о перспективах реализации платежей в сфере международной торговли в национальных валютах. Также собеседник агентства отметил, что к данной теме Уругвай будет подходить с учетом позиции по этому вопросу государств-участников БРИКС. Страны-участницы БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках объединения, на фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал государствам-участникам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны объединения пока не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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в мире, уругвай, россия, бразилия, дональд трамп, юрий ушаков, брикс
В мире, Уругвай, Россия, Бразилия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, БРИКС
Уругвай оценил перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах

В Уругвае обдумывают перспективы перехода на международные расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯхты на причале в Монтевидео
Яхты на причале в Монтевидео - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Уругвайские экономисты анализируют перспективы перехода на международные расчеты в национальных валютах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин.
«
"Я думаю, что большие изменения, происходящие на международном уровне и в сфере торговли, требуют новых решений. Это, естественно, обдумывают наши экономисты", - сказал глава МИД Уругвая, отвечая на вопрос о перспективах реализации платежей в сфере международной торговли в национальных валютах.
Также собеседник агентства отметил, что к данной теме Уругвай будет подходить с учетом позиции по этому вопросу государств-участников БРИКС.
Страны-участницы БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках объединения, на фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал государствам-участникам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны объединения пока не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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