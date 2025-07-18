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Армия США предупредила отставных военных о террористической угрозе - РИА Новости, 18.07.2025
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12:10 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ugroza-2029903212.html
Армия США предупредила отставных военных о террористической угрозе
Армия США предупредила отставных военных о террористической угрозе - РИА Новости, 18.07.2025
Армия США предупредила отставных военных о террористической угрозе
Командование специальных операций армии США (USASOC) предупредило отставных военных, служивших в Сирии или Ираке, о возможной террористической угрозе, сообщает... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:10:00+03:00
2025-07-18T12:10:00+03:00
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сирия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Командование специальных операций армии США (USASOC) предупредило отставных военных, служивших в Сирии или Ираке, о возможной террористической угрозе, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на извещение. По данным издания, соответствующее извещение получили военные, живущие в штате Флорида, при этом в нем не уточнялось, о какой террористической группировке идет речь. По словам представителя USASOC полковника Элли Скотт, чиновники сочли угрозу "достаточно достоверной". "В четверг Командование специальных операций армии США предупредило некоторых отставных высокопоставленных военнослужащих, служивших в Ираке или Сирии, о том, что они могут быть целью террористической угрозы", - говорится в публикации. Газета добавляет со ссылкой на уведомление, что угроза не касалась действующих участников военных операций США.
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в мире, сирия, сша, ирак
В мире, Сирия, США, Ирак
Армия США предупредила отставных военных о террористической угрозе

USASOC предупредило отставных военных о возможной террористической угрозе

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмия США
Армия США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Министерство обороны Армении
Армия США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Командование специальных операций армии США (USASOC) предупредило отставных военных, служивших в Сирии или Ираке, о возможной террористической угрозе, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на извещение.
По данным издания, соответствующее извещение получили военные, живущие в штате Флорида, при этом в нем не уточнялось, о какой террористической группировке идет речь. По словам представителя USASOC полковника Элли Скотт, чиновники сочли угрозу "достаточно достоверной".
"В четверг Командование специальных операций армии США предупредило некоторых отставных высокопоставленных военнослужащих, служивших в Ираке или Сирии, о том, что они могут быть целью террористической угрозы", - говорится в публикации.
Газета добавляет со ссылкой на уведомление, что угроза не касалась действующих участников военных операций США.
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