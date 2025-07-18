https://ria.ru/20250718/turtsiya-2029900448.html

Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией

Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией - РИА Новости, 18.07.2025

Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией

Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:03:00+03:00

2025-07-18T12:03:00+03:00

2025-07-18T12:03:00+03:00

турция

братислава

кайя каллас

будапешт

евросоюз

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "Безусловно, отразится, так или иначе. Процесс покажет, насколько негативно. Но сигналы уже есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько сильно отразится новый пакет санкций на российско-турецкой торговле.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html

турция

братислава

будапешт

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турция, братислава, кайя каллас, будапешт, евросоюз, в мире