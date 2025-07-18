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Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией - РИА Новости, 18.07.2025
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12:03 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/turtsiya-2029900448.html
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией - РИА Новости, 18.07.2025
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:03:00+03:00
2025-07-18T12:03:00+03:00
турция
братислава
кайя каллас
будапешт
евросоюз
в мире
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "Безусловно, отразится, так или иначе. Процесс покажет, насколько негативно. Но сигналы уже есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько сильно отразится новый пакет санкций на российско-турецкой торговле.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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турция, братислава, кайя каллас, будапешт, евросоюз, в мире
Турция, Братислава, Кайя Каллас, Будапешт, Евросоюз, В мире
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией

Новые санкции ЕС против банков РФ отразятся на торговле с Турцией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против российских банков отразится на торговле с Турцией, заявил РИА Новости источник в турецком государственном финансовом секторе.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
"Безусловно, отразится, так или иначе. Процесс покажет, насколько негативно. Но сигналы уже есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько сильно отразится новый пакет санкций на российско-турецкой торговле.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
Вчера, 10:29
 
ТурцияБратиславаКайя КалласБудапештЕвросоюзВ мире
 
 
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