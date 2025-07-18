https://ria.ru/20250718/turizm-2029972428.html

Пермский край получит 363,6 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Пермский край получит 363,6 млн рублей на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 18.07.2025

Пермский край получит 363,6 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Пермский край вошел в топ-3 регионов ПФО по объему поддержки за три года в рамках реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство", региону дополнительно будет... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:01:00+03:00

2025-07-18T15:01:00+03:00

2025-07-18T15:01:00+03:00

пермский край

россия

дмитрий махонин

туризм

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пермский край вошел в топ-3 регионов ПФО по объему поддержки за три года в рамках реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство", региону дополнительно будет выделено на эти цели более 363 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Пермский край, наряду с Татарстаном и Саратовской областью, вошел в топ-3 регионов ПФО по объему поддержки за три года, заняв второе место. На создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" Прикамье получит 363,6 миллиона рублей. В предыдущие три года 65 регионов, в том числе Пермский край, получили субсидии в размере 20 миллиардов рублей, благодаря чему было построено около 13 тысяч номеров для туристов", - говорится в сообщении. Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда. По данным пресс-службы, в 2025-2027 годах в семи муниципальных образованиях Пермского края планируется реализовать 12 инвестиционных проектов по созданию 252 номеров в модульных гостиницах. Помимо средств из федерального бюджета, запланировано софинансирование со стороны региона. Более 470 миллионов рублей составят частные инвестиции. Проекты по созданию модульных гостиниц будут реализованы в Кунгурском, Добрянском, Пермском, Чусовском, Чайковском, Губахинском и Куединском районах. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что туристическая отрасль в Прикамье развивается, в том числе, за счет федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. "Но особую роль играют инициативные и креативные мастера гостеприимства – краеведы и энтузиасты, любящие свою малую родину. Благодаря таким представителям отрасли нам удалось открыть Прикамье для всей страны как туристический регион", – приводятся в сообщении слова главы региона. В 2023-2024 годах в рамках аналогичной меры поддержки по нацпроекту уже реализовано семь инвестпроектов по созданию 195 номеров в модульных гостиницах. На данные цели из федерального бюджета Пермскому краю была выделена субсидия в объеме 255,8 миллиона рублей, напомнили в пресс-службе.

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пермский край, россия, дмитрий махонин, туризм