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Цена Lada Iskra будет начинаться от 1,25 миллиона рублей

Цена Lada Iskra будет начинаться от 1,25 миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2025

Цена Lada Iskra будет начинаться от 1,25 миллиона рублей

Цена седана нового семейства автомобилей Lada Iskra, продажи которых стартуют 20 июля, в базовой комплектации будет начинаться от 1,25 миллиона рублей, сообщила РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:05:00+03:00

2025-07-18T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цена седана нового семейства автомобилей Lada Iskra, продажи которых стартуют 20 июля, в базовой комплектации будет начинаться от 1,25 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "Lada Iskra седан уже в базовой комплектации Comfort (от 1 249 000 рублей) оснащается необходимыми системами комфорта и безопасности", - говорится в сообщении. В версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, машина будет стоить от 1,32 миллиона рублей. Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, будет стоить от 1,44 миллиона рублей. В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra будет стоить от 1,58 миллиона рублей. В ней к имеющимся функциям добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота. "Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией", - напомнили в "АвтоВАЗе". Продажи автомобилей, как и сообщалось ранее, стартуют 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В другие регионы страны машины начнут поступать в ближайшие недели. По словам президента компании Максима Соколова, разработка модели началась летом 2022 года. За это время были проведены локализация и реинжиниринг платформы - создано более тысячи деталей и компонентов. "Мы повторно провели весь перечень испытаний, в которых было задействовано около 300 опытных образцов. На сегодня платформа Iskra и сам автомобиль по номенклатуре используемых на производстве компонентов локализованы более чем на 90%. Уверен, что Lada Iskra ждет успех на рынке", - приводятся в сообщении производителя слова Соколова.Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.

https://ria.ru/20250716/putin-2029542595.html

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