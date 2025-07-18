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В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 18.07.2025 (обновлено: 12:59 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tsel-2029915289.html
В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных
В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных - РИА Новости, 18.07.2025
В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:46:00+03:00
2025-07-18T12:59:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
москва
мария захарова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.В четверг представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое дальнобойное оружие против России."Имеется в виду на территории Украины. Разумеется, любые военные объекты на территории Украины, они являются законной целью для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Захаровой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Безопасность, Москва, Мария Захарова
В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных

Песков назвал военные объекты Украины законной целью ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.
В четверг представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое дальнобойное оружие против России.
"Имеется в виду на территории Украины. Разумеется, любые военные объекты на территории Украины, они являются законной целью для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Захаровой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковБезопасностьМоскваМария Захарова
 
 
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