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В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных
В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных - РИА Новости, 18.07.2025
В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:46:00+03:00
2025-07-18T12:46:00+03:00
2025-07-18T12:59:00+03:00
украина
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специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
москва
мария захарова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.В четверг представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое дальнобойное оружие против России."Имеется в виду на территории Украины. Разумеется, любые военные объекты на территории Украины, они являются законной целью для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Захаровой.
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В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных
Песков назвал военные объекты Украины законной целью ВС РФ