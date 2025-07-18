https://ria.ru/20250718/tsel-2029915289.html

В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных

В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных - РИА Новости, 18.07.2025

В Кремле назвали военные объекты Украины законной целью российских военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:46:00+03:00

2025-07-18T12:46:00+03:00

2025-07-18T12:59:00+03:00

украина

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

москва

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.В четверг представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое дальнобойное оружие против России."Имеется в виду на территории Украины. Разумеется, любые военные объекты на территории Украины, они являются законной целью для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Захаровой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков, безопасность, москва, мария захарова