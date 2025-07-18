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Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений - РИА Новости, 18.07.2025
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14:29 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955581.html
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений - РИА Новости, 18.07.2025
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) "одним из самых худших" своих распоряжений. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:29:00+03:00
2025-07-18T14:29:00+03:00
в мире
сша
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джером пауэлл
джо байден
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) "одним из самых худших" своих распоряжений. "(Пауэлл - ред.) и ФРС душат рынок жилья своей высокой ставкой, из-за чего людям, особенно молодежи, становится трудно купить дом. Его назначение - действительно одно из моих худших. (Бывший президент США Джо Байден - ред.) видел, насколько он плох, и всё равно переназначил его", - написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом он также обвинил в сложившейся экономической ситуации и бездействии Совет управляющих ФРС. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Согласно закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации ни один ее глава не был формально уволен.
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в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, джо байден, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Джо Байден, Федеральная резервная система США
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений

Трамп назвал назначение Пауэлла главой ФРС одним из худших своих распоряжений

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) "одним из самых худших" своих распоряжений.
"(Пауэлл - ред.) и ФРС душат рынок жилья своей высокой ставкой, из-за чего людям, особенно молодежи, становится трудно купить дом. Его назначение - действительно одно из моих худших. (Бывший президент США Джо Байден - ред.) видел, насколько он плох, и всё равно переназначил его", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом он также обвинил в сложившейся экономической ситуации и бездействии Совет управляющих ФРС.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.
Согласно закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации ни один ее глава не был формально уволен.
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В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллДжо БайденФедеральная резервная система США
 
 
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