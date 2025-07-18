https://ria.ru/20250718/tramp-2029843653.html

СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе

СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:40:00+03:00

2025-07-18T07:40:00+03:00

2025-07-18T07:40:00+03:00

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают смягчение регулирования и расширение источников энергоснабжения для дата-центров, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о точечных мерах исполнительной власти, а не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ. Как ожидается, Трамп выступит с заявлением о политике в области ИИ 23 июля на мероприятии, организованном подкастом All-In и технологическим консорциумом Hill and Valley Forum. Как отмечает агентство, план был разработан после нескольких месяцев консультаций с представителями индустрии и подчеркивает заинтересованность Белого дома в устранении того, что он считает ненужными регуляторными барьерами.

https://ria.ru/20250718/ssha-2029831545.html

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сша, дональд трамп