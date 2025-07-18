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СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025
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07:40 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/tramp-2029843653.html
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:40:00+03:00
2025-07-18T07:40:00+03:00
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают смягчение регулирования и расширение источников энергоснабжения для дата-центров, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о точечных мерах исполнительной власти, а не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ. Как ожидается, Трамп выступит с заявлением о политике в области ИИ 23 июля на мероприятии, организованном подкастом All-In и технологическим консорциумом Hill and Valley Forum. Как отмечает агентство, план был разработан после нескольких месяцев консультаций с представителями индустрии и подчеркивает заинтересованность Белого дома в устранении того, что он считает ненужными регуляторными барьерами.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе

Bloomberg: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают смягчение регулирования и расширение источников энергоснабжения для дата-центров, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, речь идет о точечных мерах исполнительной власти, а не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ.
Как ожидается, Трамп выступит с заявлением о политике в области ИИ 23 июля на мероприятии, организованном подкастом All-In и технологическим консорциумом Hill and Valley Forum.
Как отмечает агентство, план был разработан после нескольких месяцев консультаций с представителями индустрии и подчеркивает заинтересованность Белого дома в устранении того, что он считает ненужными регуляторными барьерами.
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