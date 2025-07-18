https://ria.ru/20250718/tramp-2029843653.html
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:40:00+03:00
2025-07-18T07:40:00+03:00
2025-07-18T07:40:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028537431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e072b073cf00d046868dda36132e77cb.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует объявить программные принципы государственной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), которые предусматривают смягчение регулирования и расширение источников энергоснабжения для дата-центров, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о точечных мерах исполнительной власти, а не о всеобъемлющем видении долгосрочных последствий ИИ. Как ожидается, Трамп выступит с заявлением о политике в области ИИ 23 июля на мероприятии, организованном подкастом All-In и технологическим консорциумом Hill and Valley Forum. Как отмечает агентство, план был разработан после нескольких месяцев консультаций с представителями индустрии и подчеркивает заинтересованность Белого дома в устранении того, что он считает ненужными регуляторными барьерами.
https://ria.ru/20250718/ssha-2029831545.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028537431_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a21ece861b94247505ba18407e1dc5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
СМИ: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе
Bloomberg: Трамп объявит о смягчении регулирования ИИ на следующей неделе