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Товарооборот между Азербайджаном и Россией за полгода вырос - РИА Новости, 18.07.2025
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01:25 18.07.2025 (обновлено: 06:07 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tovarooborot-2029828155.html
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за полгода вырос
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за полгода вырос - РИА Новости, 18.07.2025
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за полгода вырос
Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2 процента больше по сравнению РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:25:00+03:00
2025-07-18T06:07:00+03:00
экономика
азербайджан
россия
италия
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БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня. Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", — говорится в отчетах таможни Азербайджана.
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экономика, азербайджан, россия, италия
Экономика, Азербайджан, Россия, Италия
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за полгода вырос

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за полгода вырос на 16,2%

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией за первое полугодие текущего года составил более 2,5 миллиардов долларов, что на 16,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает азербайджанская таможня.
Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия 2024 года составил более 2,16 миллиарда долларов.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июня 2025 года составил 2,52 миллиарда долларов. На долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% из всего внешнеторгового оборота республики. Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии и Турции", — говорится в отчетах таможни Азербайджана.
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