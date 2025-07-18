https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html
Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт
Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт - РИА Новости, 18.07.2025
Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт
Исполнитель теракта в отношении бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова рассказал следователям, что сам собрал бомбу. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:06:00+03:00
2025-07-18T11:06:00+03:00
2025-07-18T12:00:00+03:00
россия
василий прозоров
служба безопасности украины
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происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Исполнитель теракта в отношении бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова рассказал следователям, что сам собрал бомбу. "Мы прибыли на место, где мне курьер передал пакет, где находились элементы взрывчатки, бомбы", — сказал Владимир Головченко на видео, опубликованном СК.По словам фигуранта, курьер уточнил, он ли пришел за передачей. Затем они отправились на ближайшую стоянку, где находился микроавтобус, и там курьер передал ему пакет. После этого Головченко уехал на такси. Позже, в ночь на 9 апреля 2024 года, Головченко подошел к дому Прозорова. "Я поставил рюкзак на землю, вытащил из него бомбу, проверил, включена ли она, и прошел до автомобиля. Держа бомбу в левой руке, я встал на колено и засунул голову под автомобиль, увидел нишу дна автомобиля и прикрепил бомбу", — сказал он. После этого Головченко отошел от машины, нажал на кнопку, подержал три-четыре секунды и ушел.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова у его дома на Коровинском шоссе 12 апреля 2024 года. Бывший подполковник СБУ получил легкие травмы. СК оценил материальный ущерб в пять миллионов рублей.Головченко задержали 18 апреля. Следствие выяснило, что он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Позже задержали его сообщника Ростислава Журавлева и курьера Ивана Паскаря, который доставил из Литвы посылку с компонентами взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Дело в отношении Головченко, Журавлева и Паскаря направили в суд, организаторов преступления объявили в розыск.
https://ria.ru/20250718/rassledovanie-2029877779.html
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Головченко о том, как собрал взрывчатку и заложил ее под машину
Владимир Головченко - исполнитель теракта в отношении экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова – подробно рассказал, как сам собрал взрывчатку, получив необходимые компоненты у курьера, а потом заложил ее под машину.
2025-07-18T11:06
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россия, василий прозоров, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт
Головченко заявил, что сам собрал бомбу и заложил под машину Прозорова