https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html

Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт

Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт - РИА Новости, 18.07.2025

Исполнитель покушения на Прозорова рассказал, как готовил теракт

Исполнитель теракта в отношении бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова рассказал следователям, что сам собрал бомбу. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:06:00+03:00

2025-07-18T11:06:00+03:00

2025-07-18T12:00:00+03:00

россия

василий прозоров

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Исполнитель теракта в отношении бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова рассказал следователям, что сам собрал бомбу. "Мы прибыли на место, где мне курьер передал пакет, где находились элементы взрывчатки, бомбы", — сказал Владимир Головченко на видео, опубликованном СК.По словам фигуранта, курьер уточнил, он ли пришел за передачей. Затем они отправились на ближайшую стоянку, где находился микроавтобус, и там курьер передал ему пакет. После этого Головченко уехал на такси. Позже, в ночь на 9 апреля 2024 года, Головченко подошел к дому Прозорова. "Я поставил рюкзак на землю, вытащил из него бомбу, проверил, включена ли она, и прошел до автомобиля. Держа бомбу в левой руке, я встал на колено и засунул голову под автомобиль, увидел нишу дна автомобиля и прикрепил бомбу", — сказал он. После этого Головченко отошел от машины, нажал на кнопку, подержал три-четыре секунды и ушел.Радиоуправляемая бомба взорвалась под машиной Прозорова у его дома на Коровинском шоссе 12 апреля 2024 года. Бывший подполковник СБУ получил легкие травмы. СК оценил материальный ущерб в пять миллионов рублей.Головченко задержали 18 апреля. Следствие выяснило, что он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Позже задержали его сообщника Ростислава Журавлева и курьера Ивана Паскаря, который доставил из Литвы посылку с компонентами взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Дело в отношении Головченко, Журавлева и Паскаря направили в суд, организаторов преступления объявили в розыск.

https://ria.ru/20250718/rassledovanie-2029877779.html

https://ria.ru/20250325/terrorist-2007249498.html

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Головченко о том, как собрал взрывчатку и заложил ее под машину Владимир Головченко - исполнитель теракта в отношении экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова – подробно рассказал, как сам собрал взрывчатку, получив необходимые компоненты у курьера, а потом заложил ее под машину. 2025-07-18T11:06 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, василий прозоров, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия