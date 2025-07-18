https://ria.ru/20250718/tela-2029934621.html

В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной

В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.07.2025

В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной

Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:27:00+03:00

2025-07-18T13:27:00+03:00

2025-07-18T13:28:00+03:00

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания."Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день. Мы выражаем признательность сторонам в конфликте за их постоянные усилия, которые способствуют предоставлению ответов нуждающимся членам семей, поскольку репатриация погибших военнослужащих является важным шагом на пути к их идентификации и захоронению их семьями", - сказала она.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.

https://ria.ru/20250717/data-2029672093.html

https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028720127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), в мире