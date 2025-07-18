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В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.07.2025
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13:27 18.07.2025 (обновлено: 13:28 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tela-2029934621.html
В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной
В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.07.2025
В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной
Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:27:00+03:00
2025-07-18T13:28:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания."Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день. Мы выражаем признательность сторонам в конфликте за их постоянные усилия, которые способствуют предоставлению ответов нуждающимся членам семей, поскольку репатриация погибших военнослужащих является важным шагом на пути к их идентификации и захоронению их семьями", - сказала она.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
https://ria.ru/20250717/data-2029672093.html
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россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Россия, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной

Обмен телами между РФ и Украиной стал крупнейшей подобной операцией для МККК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для Международного Комитета Красного Креста (МККК), заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.
В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами
17 июля, 12:47
"Многодневная репатриация останков военнослужащих, проведенная Россией и Украиной с 11 по 16 июня 2025 года, является крупнейшей операцией, в которой МККК принимал участие на сегодняшний день. Мы выражаем признательность сторонам в конфликте за их постоянные усилия, которые способствуют предоставлению ответов нуждающимся членам семей, поскольку репатриация погибших военнослужащих является важным шагом на пути к их идентификации и захоронению их семьями", - сказала она.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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