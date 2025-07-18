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Дмитрий Тарасов: Большой фестиваль бега в Москве может стать традицией

Дмитрий Тарасов: Большой фестиваль бега в Москве может стать традицией - РИА Новости, 18.07.2025

Дмитрий Тарасов: Большой фестиваль бега в Москве может стать традицией

Большой фестиваль бега может стать новой традицией для москвичей, влюбленных в бег, заявил директор забегов и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:27:00+03:00

2025-07-18T19:27:00+03:00

2025-07-18T19:27:00+03:00

бег

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Большой фестиваль бега может стать новой традицией для москвичей, влюбленных в бег, заявил директор забегов и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.Фестиваль, организованный Департаментом спорта города Москвы при поддержке Бегового сообщества, откроется 19 июля в 17:00 и продлится до 01:00 следующего дня. Спортивная часть начнется в 19:00 с забега на 15 км, в 21:30 - 10 км, в 23:30 - 5 км. Регистрация и выдача стартовых пакетов завершатся за три часа до первого забега в спорткомплексе "Мегаспорт"."Большой фестиваль бега открывает новую главу в истории спортивных событий столицы. Вместе с Департаментом спорта города Москвы мы создали новый формат мероприятия, где бег становится частью масштабного городского праздника. Впервые в рамках забега мы предлагаем участникам настолько насыщенную развлекательную программу с музыкальными выступлениями, тематическими площадками и активностями для всех гостей. В эту субботу на мероприятии мы ожидаем 100 000 человек, включая бегунов, болельщиков и гостей фестиваля. Надеемся, что Большой фестиваль бега станет новой традицией для тысяч людей, влюбленных в бег, и в следующем году мы сможем сделать его еще более масштабным и ярким", - заявил Тарасов.На локациях вдоль Садового кольца развернутся дополнительные активности: мастер-классы по чирлидингу, шоу импровизаторов, духовые оркестры, подкасты о беге, DJ-сеты, тренировки с профессиональными атлетами и тематические площадки вдоль маршрута. На протяжении дистанций в рамках конкурса уличных артистов участники услышат выступления музыкальных коллективов – нас ждёт музыкальный заряд на более чем 10 точках Садового кольца.Для семей с детьми организуют специальные разминки и фан-эстафеты. По ходу фестиваля на главной сцене выступят группы Zventa Sventana, "Фарш", IMPERIALIS ORCHESTRA. Также массовый флешмоб проведет студия танца "МАРТА".Лидеры забегов получат призы: за 15 км обладатель первого места получит автомобиль "Москвич 3е", второго - 200 тысяч рублей, третьего - 100 тысяч рублей. На 10 км главный приз - "Москвич 3е", за второе и третье места - 50 и 40 тыс рублей соответственно. На 5 км призовой фонд составит 30, 20 и 10 тыс рублей за первое, второе и третье места. Также на финише каждый получит памятную медаль за участие в забеге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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бег, москва, спорт