https://ria.ru/20250718/svetofor-2030029415.html
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде - РИА Новости, 18.07.2025
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде
Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов "Светофор" в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:57:00+03:00
2025-07-18T17:57:00+03:00
2025-07-18T17:57:00+03:00
калининградская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823022_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_d10d3e7919812e09665d374d6020ec60.jpg
КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов "Светофор" в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства. "Управлением Россельхознадзора проведена проверка магазинов "Светофор" (ООО "Торгсервис 39")... В восьми пробах продукции обнаружены: сальмонелла в наггетсах, фарше из птицы и шашлыке; листерии в цыпленке, ребрах и кижуче", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как отмечается в сообщении, наличие опасных бактерий подтверждено КФ ФГБУ "ВНИИЗЖ". Продукция изъята, документы аннулированы, доступ в "Меркурий" заблокирован, декларации признаны недействительными, добавили в пресс-службе. "Выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, в том числе отсутствие документов, истекший срок годности, нарушение температурного режима и отсутствие прослеживаемости... Изъято и уничтожено около 150 килограммов продукции", - уточняется в сообщении. Информация направлена в другие территориальные управления Россельхознадзора и ведомства. Предписано снять с реализации и уничтожить продукцию, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250515/petelinka-2017142864.html
https://ria.ru/20250617/bakterii-2023332645.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47d62ad031f3e2c14b3fb02c87d86eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Калининградская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах сети "Светофор" в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов "Светофор" в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.
"Управлением Россельхознадзора
проведена проверка магазинов "Светофор" (ООО "Торгсервис 39")... В восьми пробах продукции обнаружены: сальмонелла в наггетсах, фарше из птицы и шашлыке; листерии в цыпленке, ребрах и кижуче", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в сообщении, наличие опасных бактерий подтверждено КФ ФГБУ "ВНИИЗЖ". Продукция изъята, документы аннулированы, доступ в "Меркурий" заблокирован, декларации признаны недействительными, добавили в пресс-службе.
"Выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, в том числе отсутствие документов, истекший срок годности, нарушение температурного режима и отсутствие прослеживаемости... Изъято и уничтожено около 150 килограммов продукции", - уточняется в сообщении.
Информация направлена в другие территориальные управления Россельхознадзора и ведомства. Предписано снять с реализации и уничтожить продукцию, заключили в пресс-службе.