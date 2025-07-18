https://ria.ru/20250718/svetofor-2030029415.html

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде - РИА Новости, 18.07.2025

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в продуктах "Светофора" в Калининграде

Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов "Светофор" в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:57:00+03:00

2025-07-18T17:57:00+03:00

2025-07-18T17:57:00+03:00

калининградская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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КАЛИНИНГРАД, 18 июл — РИА Новости. Россельхознадзор нашел сальмонеллу и листерии в продуктах сети супермаркетов "Светофор" в Калининградской области, выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства. "Управлением Россельхознадзора проведена проверка магазинов "Светофор" (ООО "Торгсервис 39")... В восьми пробах продукции обнаружены: сальмонелла в наггетсах, фарше из птицы и шашлыке; листерии в цыпленке, ребрах и кижуче", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как отмечается в сообщении, наличие опасных бактерий подтверждено КФ ФГБУ "ВНИИЗЖ". Продукция изъята, документы аннулированы, доступ в "Меркурий" заблокирован, декларации признаны недействительными, добавили в пресс-службе. "Выявлено 70 нарушений хранения и реализации продукции животного происхождения, в том числе отсутствие документов, истекший срок годности, нарушение температурного режима и отсутствие прослеживаемости... Изъято и уничтожено около 150 килограммов продукции", - уточняется в сообщении. Информация направлена в другие территориальные управления Россельхознадзора и ведомства. Предписано снять с реализации и уничтожить продукцию, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250515/petelinka-2017142864.html

https://ria.ru/20250617/bakterii-2023332645.html

калининградская область

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калининградская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество