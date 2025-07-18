Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sud-2030047903.html
Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления
Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления - РИА Новости, 18.07.2025
Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления
Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц закрыл поставщика питания ООО "Ричмонд Рест" в кафе "Версаль" после массового отравления в нем выпускников... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:50:00+03:00
2025-07-18T18:50:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:250:3055:1968_1920x0_80_0_0_4c98676511f4a810bce434ce43960c3d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц закрыл поставщика питания ООО "Ричмонд Рест" в кафе "Версаль" после массового отравления в нем выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщила пресс-служба инстанции. "Суд пришел к выводу о виновности ООО "Ричмонд Рест" в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале суда. В инстанции отметили, что массовое отравление посетителей в кафе "Версаль" произошло еще 11 июля. Региональный минздрав 15 июля заявил журналистам, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. Позднее Роспотребнадзор региона уточнил, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в "Версале", - 21 человек, диагноз "сальмонеллез" подтвержден у семерых. Санврачи обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения. Деятельность "Ричмонд Рест" приостановили, помещение опечатали. В самом кафе РИА Новости говорили, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день были "горячие блюда, закуски, салаты". Также в пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, где отравились его выпускники, мероприятие носило частный характер. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20250629/perm-2026179190.html
https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91e7c9255a6329bbfc12613ba75d77ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления

Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после отравления выпускников УрГЮУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц закрыл поставщика питания ООО "Ричмонд Рест" в кафе "Версаль" после массового отравления в нем выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщила пресс-служба инстанции.
"Суд пришел к выводу о виновности ООО "Ричмонд Рест" в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале суда.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Перми проверят случаи с пищевыми отравлениями на выпускном балу
29 июня, 23:03
В инстанции отметили, что массовое отравление посетителей в кафе "Версаль" произошло еще 11 июля.
Региональный минздрав 15 июля заявил журналистам, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания.
Позднее Роспотребнадзор региона уточнил, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в "Версале", - 21 человек, диагноз "сальмонеллез" подтвержден у семерых. Санврачи обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения. Деятельность "Ричмонд Рест" приостановили, помещение опечатали.
В самом кафе РИА Новости говорили, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день были "горячие блюда, закуски, салаты". Также в пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, где отравились его выпускники, мероприятие носило частный характер.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Дагестане число отравившихся водой достигло 450 человек
14 июля, 15:45
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала