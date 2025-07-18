https://ria.ru/20250718/sud-2030047903.html

Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления

Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления - РИА Новости, 18.07.2025

Суд закрыл поставщика кафе "Версаль" после случаев отравления

Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц закрыл поставщика питания ООО "Ричмонд Рест" в кафе "Версаль" после массового отравления в нем выпускников... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:50:00+03:00

2025-07-18T18:50:00+03:00

2025-07-18T18:50:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц закрыл поставщика питания ООО "Ричмонд Рест" в кафе "Версаль" после массового отравления в нем выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), сообщила пресс-служба инстанции. "Суд пришел к выводу о виновности ООО "Ричмонд Рест" в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале суда. В инстанции отметили, что массовое отравление посетителей в кафе "Версаль" произошло еще 11 июля. Региональный минздрав 15 июля заявил журналистам, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников вуза возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. Позднее Роспотребнадзор региона уточнил, что количество заболевших кишечной инфекцией выпускников УрГЮУ, питавшихся в "Версале", - 21 человек, диагноз "сальмонеллез" подтвержден у семерых. Санврачи обследовали пищеблок ООО "Ричмонд Рест", где готовили блюда для обслуживания банкета, и персонал пищеблока. Бактерию Salmonella обнаружили у одного сотрудника предприятия. Кроме того, там выявили и другие нарушения. Деятельность "Ричмонд Рест" приостановили, помещение опечатали. В самом кафе РИА Новости говорили, что предприятие приостановило работу до выяснения обстоятельств, на столе у выпускников в тот день были "горячие блюда, закуски, салаты". Также в пресс-службе УрГЮУ агентству рассказывали, что университет не был организатором банкета, где отравились его выпускники, мероприятие носило частный характер. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20250629/perm-2026179190.html

https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html

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происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)