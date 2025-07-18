https://ria.ru/20250718/sud-2030013022.html
Завербованного Украиной администратора сообщества осудили на 11 лет
Завербованного Украиной администратора сообщества осудили на 11 лет - РИА Новости, 18.07.2025
Завербованного Украиной администратора сообщества осудили на 11 лет
Завербованный украинскими спецслужбами житель Нижегородской области - администратор оппозиционного Telegram-сообщества - осужден на 11 лет колонии общего... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:03:00+03:00
2025-07-18T17:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Завербованный украинскими спецслужбами житель Нижегородской области - администратор оппозиционного Telegram-сообщества - осужден на 11 лет колонии общего режима, сообщает региональное управление ФСБ. Установлено, что в 2022 году мужчина через интернет инициативно установил контакты с представителями Украины, дав согласие сотрудничать с ними на конфиденциальной основе. В процессе сотрудничества он неоднократно размещал в Telegram материалы, оправдывающие деятельность украинских структур, признанных на территории РФ террористическими. "Злоумышленник являлся администратором крупного Telegram-сообщества, участники которого оппозиционно настроены к органам власти и проводимой специальной военной операции. При этом он размещал публикации, содержащие призывы воевать на стороне Украины, а также оправдание и пропаганду организаций, действующих против безопасности РФ. Таким образом мужчина попал в поле зрения украинских спецслужб и был завербован. Ему были поставлены конкретные задачи по сбору информации о перемещении техники и личного состава вооруженных сил России и сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Несмотря на принимаемые им меры конспирации, злоумышленник был задержан в 2023 году и заключён под стражу. Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области в его отношении возбуждены и расследованы уголовные дела по статье 275.1 УК РФ ("сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством") и статье 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). "Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год, запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на три года, а также штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор 2-го Западного окружного военного суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, нижегородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Завербованного Украиной администратора сообщества осудили на 11 лет
ФСБ: администратор Telegram-сообщества в Нижегородской области осужден на 11 лет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Завербованный украинскими спецслужбами житель Нижегородской области - администратор оппозиционного Telegram-сообщества - осужден на 11 лет колонии общего режима, сообщает региональное управление ФСБ.
Установлено, что в 2022 году мужчина через интернет инициативно установил контакты с представителями Украины
, дав согласие сотрудничать с ними на конфиденциальной основе. В процессе сотрудничества он неоднократно размещал в Telegram
материалы, оправдывающие деятельность украинских структур, признанных на территории РФ
террористическими.
"Злоумышленник являлся администратором крупного Telegram-сообщества, участники которого оппозиционно настроены к органам власти и проводимой специальной военной операции. При этом он размещал публикации, содержащие призывы воевать на стороне Украины, а также оправдание и пропаганду организаций, действующих против безопасности РФ. Таким образом мужчина попал в поле зрения украинских спецслужб и был завербован. Ему были поставлены конкретные задачи по сбору информации о перемещении техники и личного состава вооруженных сил России и сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на принимаемые им меры конспирации, злоумышленник был задержан в 2023 году и заключён под стражу. Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области
в его отношении возбуждены и расследованы уголовные дела по статье 275.1 УК РФ ("сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством") и статье 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").
"Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год, запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на три года, а также штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор 2-го Западного окружного военного суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.