https://ria.ru/20250718/sud-2030011348.html

Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"

Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа" - РИА Новости, 18.07.2025

Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"

Суд в Молдавии впервые признал, что полиция имитирует расследование сфабрикованных дел по обвинению сторонников оппозиционного блока "Победа" в электоральной... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:55:00+03:00

2025-07-18T16:55:00+03:00

2025-07-18T17:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Суд в Молдавии впервые признал, что полиция имитирует расследование сфабрикованных дел по обвинению сторонников оппозиционного блока "Победа" в электоральной коррупции, сообщила пресс-служба политсилы."Судебная система больше не готова прикрывать произвол и беззаконие полиции. Впервые вынесено официальное определение против действий полицейских в отношении сторонников блока "Победа". Одно из сотен сфабрикованных дел, где человека обвиняли в "электоральной коррупции" лишь за наличие банковского приложения, завершилось не просто оправданием. Суд признал: полиция нарушила закон", — говорится в заявлении.После этого Генеральному инспекторату полиции направили требования:"Блок "Победа" не раз предупреждал: каждый, кто исполняет незаконные приказы партии "Действие и солидарность" против граждан, понесет ответственность. Произвол больше не будет безнаказанным. Мы продолжим борьбу за справедливость и защиту людей", — отметили представители политформирования. Позиция партии:В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250717/sanktsii-2029652969.html

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