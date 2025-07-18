Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"
Суд в Молдавии впервые признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Суд в Молдавии впервые признал, что полиция имитирует расследование сфабрикованных дел по обвинению сторонников оппозиционного блока "Победа" в электоральной коррупции, сообщила пресс-служба политсилы.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии с осени прошлого года проводили обыски по делу о возможном подкупе избирателей. Задержания по этому делу продолжаются по сей день, особенно часто составляют протоколы против сторонников блока "Победа".
"Судебная система больше не готова прикрывать произвол и беззаконие полиции. Впервые вынесено официальное определение против действий полицейских в отношении сторонников блока "Победа". Одно из сотен сфабрикованных дел, где человека обвиняли в "электоральной коррупции" лишь за наличие банковского приложения, завершилось не просто оправданием. Суд признал: полиция нарушила закон", — говорится в заявлении.
После этого Генеральному инспекторату полиции направили требования:
- провести служебное расследование;
- применить дисциплинарные меры;
- улучшить обучение и контроль сотрудников;
- пересмотреть практику составления протоколов по сложным делам.
"Блок "Победа" не раз предупреждал: каждый, кто исполняет незаконные приказы партии "Действие и солидарность" против граждан, понесет ответственность. Произвол больше не будет безнаказанным. Мы продолжим борьбу за справедливость и защиту людей", — отметили представители политформирования.
Позиция партии:
- оппозиционеры против предоставления гарантий по кредиту в 400 миллионов евро для энергетической компании Energocom;
- по их мнению, проценты по займу будут покрывать за счет молдаван;
- политсила осудила преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и нарушение прав региона со стороны правящей партии;
- депутаты считают обсуждаемые в парламенте проекты "Действия и солидарности" угрозой для страны;
- представители блока "Победа" не хотят легитимизировать их присутствием на голосовании.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.