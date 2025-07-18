Рейтинг@Mail.ru
Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа" - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 18.07.2025 (обновлено: 17:32 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sud-2030011348.html
Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"
Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа" - РИА Новости, 18.07.2025
Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"
Суд в Молдавии впервые признал, что полиция имитирует расследование сфабрикованных дел по обвинению сторонников оппозиционного блока "Победа" в электоральной... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:55:00+03:00
2025-07-18T17:32:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:522:2577:1972_1920x0_80_0_0_63b958f2829a090ddd4b6aa36bbbb193.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Суд в Молдавии впервые признал, что полиция имитирует расследование сфабрикованных дел по обвинению сторонников оппозиционного блока "Победа" в электоральной коррупции, сообщила пресс-служба политсилы."Судебная система больше не готова прикрывать произвол и беззаконие полиции. Впервые вынесено официальное определение против действий полицейских в отношении сторонников блока "Победа". Одно из сотен сфабрикованных дел, где человека обвиняли в "электоральной коррупции" лишь за наличие банковского приложения, завершилось не просто оправданием. Суд признал: полиция нарушила закон", — говорится в заявлении.После этого Генеральному инспекторату полиции направили требования:"Блок "Победа" не раз предупреждал: каждый, кто исполняет незаконные приказы партии "Действие и солидарность" против граждан, понесет ответственность. Произвол больше не будет безнаказанным. Мы продолжим борьбу за справедливость и защиту людей", — отметили представители политформирования. Позиция партии:В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250717/sanktsii-2029652969.html
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:115:2577:2048_1920x0_80_0_0_7760c76d9648ef637f5d7695ae98bdf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Sputnik Молдова
Суд в Молдавии признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"

Суд в Молдавии впервые признал нарушение полицией закона в деле блока "Победа"

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Суд в Молдавии впервые признал, что полиция имитирует расследование сфабрикованных дел по обвинению сторонников оппозиционного блока "Победа" в электоральной коррупции, сообщила пресс-служба политсилы.

Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии с осени прошлого года проводили обыски по делу о возможном подкупе избирателей. Задержания по этому делу продолжаются по сей день, особенно часто составляют протоколы против сторонников блока "Победа".

Флаги ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Молдавский блок "Победа" оспорит решение о санкциях со стороны ЕС
17 июля, 11:52
"Судебная система больше не готова прикрывать произвол и беззаконие полиции. Впервые вынесено официальное определение против действий полицейских в отношении сторонников блока "Победа". Одно из сотен сфабрикованных дел, где человека обвиняли в "электоральной коррупции" лишь за наличие банковского приложения, завершилось не просто оправданием. Суд признал: полиция нарушила закон", — говорится в заявлении.
После этого Генеральному инспекторату полиции направили требования:
  • провести служебное расследование;
  • применить дисциплинарные меры;
  • улучшить обучение и контроль сотрудников;
  • пересмотреть практику составления протоколов по сложным делам.
"Блок "Победа" не раз предупреждал: каждый, кто исполняет незаконные приказы партии "Действие и солидарность" против граждан, понесет ответственность. Произвол больше не будет безнаказанным. Мы продолжим борьбу за справедливость и защиту людей", — отметили представители политформирования.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Политолог рассказал о планах Запада вовлечь Молдавию в конфликт с Россией
15 июля, 14:23
Позиция партии:
  • оппозиционеры против предоставления гарантий по кредиту в 400 миллионов евро для энергетической компании Energocom;
  • по их мнению, проценты по займу будут покрывать за счет молдаван;
  • политсила осудила преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и нарушение прав региона со стороны правящей партии;
  • депутаты считают обсуждаемые в парламенте проекты "Действия и солидарности" угрозой для страны;
  • представители блока "Победа" не хотят легитимизировать их присутствием на голосовании.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
Британский флаг - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
"Может захватить". В Киеве выступили с неожиданным заявлением о Молдавии
17 июля, 17:20
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала