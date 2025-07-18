https://ria.ru/20250718/startsy-2029887118.html

Самое главное в пророчествах русских старцев

Самое главное в пророчествах русских старцев - РИА Новости, 18.07.2025

Самое главное в пророчествах русских старцев

Во все времена, когда мир сталкивается с кризисом, люди обращаются к пророчествам. Особенно к словам святых, ведь в них таится не просто предсказание, а призыв... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:00:00+03:00

2025-07-18T19:00:00+03:00

2025-07-18T19:00:00+03:00

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Во все времена, когда мир сталкивается с кризисом, люди обращаются к пророчествам. Особенно к словам святых, ведь в них таится не просто предсказание, а призыв к перемене. Того, кто читает, ждёт два пути: либо смиренно принять слово Божье и начать меняться, либо остаться пассивным, и не удивляться, если беда обрушится с ещё большей силой."Проснитесь, покайтесь, действуйте!"Пророчества святых — это не просто калейдоскоп мрачных картин будущего. Это жёсткий сигнал: "Проснитесь, покайтесь, действуйте!". Многие отцы церкви говорили: "Если народ упадёт духом, если отвернётся от Бога, тогда грядут катастрофы".И не просто грозили, а указывали путь спасения: молитва, покаяние, благие дела. И нередко миллионы людей отвечали голосом сердца, тогда и катастрофа отодвигалась, словно Бог реагировал на искреннее обращение.Возможно, что главная задача каждого человека: воспринимать пророчество как руководство к действию, а не как приговор. Не паниковать, а прислушиваться.Духовный щит и борьба за духовное государствоСвященнослужитель и церковный писатель XIX века преподобный Игнатий Брянчанинов предупреждал: "Европейские народы постоянно завидуют России и стремятся её ослабить".Он предостерегал: вера народа — это его духовный щит:"Если святыня веры будет поколеблена, никто не сможет её удержать".Сегодня мы наблюдаем, как разрушаются церковные постаменты, рушатся нравственные устои. Но послание его звучит еще более ясно. Не хватит усилий людей, даже горячей молитвы, если человек перестанет бороться за своё духовное государство.Игнатий Брянчанинов говорил так:"Оглянись. Изучи дух времени. Не позволяй ему подчинить тебя… Но в то же время живи так: благоговейно, с покорностью Богу"."Даже в самые мрачные времена Русь выстоит"Преподобный Варсонофий Оптинский оставил богатое духовное наследие. Письма, пронизанные глубокой любовью к России и тревогой за её судьбу. В своих наставлениях он многократно подчеркивал: "Русь держится на заступничестве Пресвятой Богородицы, и именно поэтому каждый православный христианин обязан неустанно благодарить и каяться".Он видел в покаянии не просто обряд, а жизненную необходимость для сохранения духовного ядра народа.При этом Варсонофий не идеализировал самодержавие, но подчёркивал его значимость для российской традиции.Он говорил о нём как о важном элементе исторической целостности государства. Даже видя ошибки и грехи правителей, он не терял веры в Промысел Божий, считая, что Господь проводит Россию через страдания ради её будущего очищения и возрождения.Сквозь все свои наставления старец нёс одну главную мысль: "Даже в самые мрачные времена Бог не оставляет Русь, если народ будет сохранять веру, стремиться к покаянию и не предавать духовные основы своей жизни"."Корабль России"Другой великий оптинский старец, преподобный Анатолий, описал образ русского человека как корабль, потрясённый штормом. И сказал:"Да, шторм сокрушает судно. Но Бог не позволит ему утонуть: все обломки — символ веры — сохранятся. И когда буря утихнет, корабль будет восстановлен".Смысл прост: каждое страдание - не конец, а начало исцеления. Главное - не бояться и не отчаиваться, верить чуду и стремиться к спасению."Произойдет неожиданное"Феофан Полтавский описывал грандиозное возрождение Руси:"Россия воскреснет из мертвых, власти, мир, не ожидая этого, будут потрясены… И противостоять возрождению уже не сможет никто… Бог явит великого правителя, который будет любовью и победой"..Эти слова звучат как призыв: подняться и строить жизнь уже сейчас, в молитве, добрых делах, духовном единении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия