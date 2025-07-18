https://ria.ru/20250718/ssha-2030075664.html

Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием

Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием - РИА Новости, 18.07.2025

Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием

Министерство юстиции США заявило о планах позволить лицам с криминальными прошлым владеть огнестрельным оружием. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:49:00+03:00

2025-07-18T22:49:00+03:00

2025-07-18T22:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило о планах позволить лицам с криминальными прошлым владеть огнестрельным оружием. "Слишком долго бесчисленное количество американцев с судимостью были пожизненно лишены права на хранение и ношение оружия — права, закреплённого в конституции точно так же, как право голосовать, свобода слова и свобода вероисповедания — независимо от того, представляют ли они на самом деле какую-либо угрозу. Этому приходит конец", — сказала генпрокурор США Пэм Бонди, чьи слова приводятся в заявлении министерства. Министерство направило в федеральный реестр США проект постановления, касающийся осуществления полномочий генерального прокурора по предоставлению права на владение огнестрельным оружием тем, кто был его лишен, говорится в заявлении. Постановление предоставит гражданам, чьи права на владение оружием в настоящее время ограничены по закону, возможность восстановить эти права, одновременно обеспечивая недопущение попадания оружия в руки опасных преступников и нелегальных мигрантов. Окончательное решение о предоставлении освобождения останется за генеральным прокурором, и она будет принимать его в индивидуальном порядке, исходя из всех имеющихся фактов, относящихся к конкретному заявлению. При этом, за исключением особых случаев, лица, совершившие тяжкие уголовные преступления или преступления сексуального характера, не будут иметь права воспользоваться этой мерой.

https://ria.ru/20250609/ssha-2021902225.html

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