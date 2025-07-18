Рейтинг@Mail.ru
Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ssha-2030075664.html
Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием
Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием - РИА Новости, 18.07.2025
Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием
Министерство юстиции США заявило о планах позволить лицам с криминальными прошлым владеть огнестрельным оружием. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:49:00+03:00
2025-07-18T22:49:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило о планах позволить лицам с криминальными прошлым владеть огнестрельным оружием. "Слишком долго бесчисленное количество американцев с судимостью были пожизненно лишены права на хранение и ношение оружия — права, закреплённого в конституции точно так же, как право голосовать, свобода слова и свобода вероисповедания — независимо от того, представляют ли они на самом деле какую-либо угрозу. Этому приходит конец", — сказала генпрокурор США Пэм Бонди, чьи слова приводятся в заявлении министерства. Министерство направило в федеральный реестр США проект постановления, касающийся осуществления полномочий генерального прокурора по предоставлению права на владение огнестрельным оружием тем, кто был его лишен, говорится в заявлении. Постановление предоставит гражданам, чьи права на владение оружием в настоящее время ограничены по закону, возможность восстановить эти права, одновременно обеспечивая недопущение попадания оружия в руки опасных преступников и нелегальных мигрантов. Окончательное решение о предоставлении освобождения останется за генеральным прокурором, и она будет принимать его в индивидуальном порядке, исходя из всех имеющихся фактов, относящихся к конкретному заявлению. При этом, за исключением особых случаев, лица, совершившие тяжкие уголовные преступления или преступления сексуального характера, не будут иметь права воспользоваться этой мерой.
https://ria.ru/20250609/ssha-2021902225.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Минюст США хочет разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием

Минюст США намерен разрешить лицам с криминальным прошлым владеть оружием

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило о планах позволить лицам с криминальными прошлым владеть огнестрельным оружием.
"Слишком долго бесчисленное количество американцев с судимостью были пожизненно лишены права на хранение и ношение оружия — права, закреплённого в конституции точно так же, как право голосовать, свобода слова и свобода вероисповедания — независимо от того, представляют ли они на самом деле какую-либо угрозу. Этому приходит конец", — сказала генпрокурор США Пэм Бонди, чьи слова приводятся в заявлении министерства.
Министерство направило в федеральный реестр США проект постановления, касающийся осуществления полномочий генерального прокурора по предоставлению права на владение огнестрельным оружием тем, кто был его лишен, говорится в заявлении.
Постановление предоставит гражданам, чьи права на владение оружием в настоящее время ограничены по закону, возможность восстановить эти права, одновременно обеспечивая недопущение попадания оружия в руки опасных преступников и нелегальных мигрантов. Окончательное решение о предоставлении освобождения останется за генеральным прокурором, и она будет принимать его в индивидуальном порядке, исходя из всех имеющихся фактов, относящихся к конкретному заявлению. При этом, за исключением особых случаев, лица, совершившие тяжкие уголовные преступления или преступления сексуального характера, не будут иметь права воспользоваться этой мерой.
Оружие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Исследование показало, сколько детей в США погибло от огнестрельного оружия
9 июня, 23:23
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала