https://ria.ru/20250718/ssha-2029843340.html

СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь

СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь

Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:35:00+03:00

2025-07-18T07:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, сообщил телеканал C-SPAN. В четверг сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против. Как отмечал телеканал CNN, этот проект должен был получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля. "Палата представителей США одобрила закон о сокращении затрат на зарубежную помощь на девять миллиардов долларов и затрат на общественное телерадиовещание", - говорится в публикации телеканала в соцсети X. В сообщении C-SPAN отмечается, что 216 человек проголосовали за аннулирование затрат государства, 213- против. Теперь документ будет отправлен на подписание Трампом.Президент США также объявил в соцсети Truth Social об одобрении палатой представителей запроса на аннулирование госзатрат."Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов на девять миллиардов долларов. В том числе и на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS. Где миллиарды долларов тратились впустую. Республиканцы пытались это сделать (сократить государственные расходы - ред.) 40 лет и не могли... но не теперь", - говорится в сообщении Трампа.

https://ria.ru/20250718/ssha-2029831545.html

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в мире, сша, дональд трамп