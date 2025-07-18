СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь
C-SPAN: палата представителей одобрила аннулирование гострат на помощь
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, сообщил телеканал C-SPAN.
В четверг сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против. Как отмечал телеканал CNN, этот проект должен был получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля.
"Палата представителей США одобрила закон о сокращении затрат на зарубежную помощь на девять миллиардов долларов и затрат на общественное телерадиовещание", - говорится в публикации телеканала в соцсети X.
В сообщении C-SPAN отмечается, что 216 человек проголосовали за аннулирование затрат государства, 213- против. Теперь документ будет отправлен на подписание Трампом.
Президент США также объявил в соцсети Truth Social об одобрении палатой представителей запроса на аннулирование госзатрат.
"Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов на девять миллиардов долларов. В том числе и на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS. Где миллиарды долларов тратились впустую. Республиканцы пытались это сделать (сократить государственные расходы - ред.) 40 лет и не могли... но не теперь", - говорится в сообщении Трампа.