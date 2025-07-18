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СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь - РИА Новости, 18.07.2025
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07:35 18.07.2025 (обновлено: 07:58 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ssha-2029843340.html
СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь
СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь
Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, сообщил телеканал C-SPAN. В четверг сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против. Как отмечал телеканал CNN, этот проект должен был получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля. "Палата представителей США одобрила закон о сокращении затрат на зарубежную помощь на девять миллиардов долларов и затрат на общественное телерадиовещание", - говорится в публикации телеканала в соцсети X. В сообщении C-SPAN отмечается, что 216 человек проголосовали за аннулирование затрат государства, 213- против. Теперь документ будет отправлен на подписание Трампом.Президент США также объявил в соцсети Truth Social об одобрении палатой представителей запроса на аннулирование госзатрат."Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов на девять миллиардов долларов. В том числе и на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS. Где миллиарды долларов тратились впустую. Республиканцы пытались это сделать (сократить государственные расходы - ред.) 40 лет и не могли... но не теперь", - говорится в сообщении Трампа.
https://ria.ru/20250718/ssha-2029831545.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: палата представителей США одобрила аннулирование гострат на помощь

C-SPAN: палата представителей одобрила аннулирование гострат на помощь

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, сообщил телеканал C-SPAN.
В четверг сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против. Как отмечал телеканал CNN, этот проект должен был получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля.
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"Палата представителей США одобрила закон о сокращении затрат на зарубежную помощь на девять миллиардов долларов и затрат на общественное телерадиовещание", - говорится в публикации телеканала в соцсети X.
В сообщении C-SPAN отмечается, что 216 человек проголосовали за аннулирование затрат государства, 213- против. Теперь документ будет отправлен на подписание Трампом.
Президент США также объявил в соцсети Truth Social об одобрении палатой представителей запроса на аннулирование госзатрат.
"Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов на девять миллиардов долларов. В том числе и на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS. Где миллиарды долларов тратились впустую. Республиканцы пытались это сделать (сократить государственные расходы - ред.) 40 лет и не могли... но не теперь", - говорится в сообщении Трампа.
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