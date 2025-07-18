https://ria.ru/20250718/ssha-2029840521.html

Вице-президент США назвал чушью письмо якобы от Трампа Эпштейну

Вице-президент США назвал чушью письмо якобы от Трампа Эпштейну - РИА Новости, 18.07.2025

Вице-президент США назвал чушью письмо якобы от Трампа Эпштейну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал чушью статью Wall Street Journal о письме-поздравлении, которое, по данным издания, президент США Дональд Трамп якобы... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:22:00+03:00

2025-07-18T06:22:00+03:00

2025-07-18T06:22:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал чушью статью Wall Street Journal о письме-поздравлении, которое, по данным издания, президент США Дональд Трамп якобы отправил 20 лет назад финансисту Джеффри Эпштейну, обвиняемому в секс-торговле. Вице-президент прокомментировал в соцсети X публикацию другого пользователя, выложившего фрагмент статьи газеты с якобы письмом президента. "Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать. И где это письмо? Вас удивит, что они нам никогда его не показывали, прежде чем публиковать это? Кто-нибудь вообще верит в то, что это похоже на Трампа?" - написал Вэнс в соцсети X. В другой своей публикации политик обвиняет Wall Street Journal в нарушении правил журналистикой этики. "Разве публикация подобного письма без уведомления жертвы этой заказной статьи ... не нарушает какое-нибудь правило журналистской этики? Проявят ли долю скептицизма те, кто принимал за чистую монету все теории против Трампа, до того, как поверить в эту странную историю?" - отметил вице-президент. Газета Wall Street Journal утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением. Как сообщает газета, предполагаемый рисунок Трампа находится в альбоме, который подруга финансиста Гилейн Максвелл составила к его 50-летию. Согласно документам и источникам, на которые ссылается издание, в альбоме были стихи, фотографии и поздравления от бизнесменов, ученых, бывших девушек Эпштейна и его друзей детства. Трамп, в свою очередь, заявил, что руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о перспективах судебного иска за диффамацию еще до публикации истории о поздравлении, якобы направленном им 20 лет назад на день рождения финансиста Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250718/mask-2029839394.html

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https://ria.ru/20250717/tramp-2029597771.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп