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СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные - РИА Новости, 18.07.2025
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05:29 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ssha-2029838513.html
СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные
СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:29:00+03:00
2025-07-18T05:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих на территории США нелегально, сообщает телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE. "В своем заявлении для NBC News представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин описала последнее соглашение об обмене данными между ее агентством и центрами услуг Medicare и Medicaid как "инициативу", направленную на то, чтобы нелегальные иммигранты не имели доступа к льготам Medicaid", - говорится в сообщении телеканала. У иммиграционный властей не будет возможности скачивать базу данных медицинской программы США для малоимущих Medicaid, они смогут пользоваться ей только в ограниченные часы в будние дни до 9 сентября, отмечает издание. При этом ряд американских штатов, преимущественно управляемых демократами, оспаривают предоставление персональных данных в суде. В день инаугурации 20 января Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250714/nbc-2029008006.html
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные

NBC: иммиграционные власти США будут искать нелегалов через медицинские данные

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих на территории США нелегально, сообщает телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE.
"В своем заявлении для NBC News представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин описала последнее соглашение об обмене данными между ее агентством и центрами услуг Medicare и Medicaid как "инициативу", направленную на то, чтобы нелегальные иммигранты не имели доступа к льготам Medicaid", - говорится в сообщении телеканала.
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У иммиграционный властей не будет возможности скачивать базу данных медицинской программы США для малоимущих Medicaid, они смогут пользоваться ей только в ограниченные часы в будние дни до 9 сентября, отмечает издание.
При этом ряд американских штатов, преимущественно управляемых демократами, оспаривают предоставление персональных данных в суде.
В день инаугурации 20 января Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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