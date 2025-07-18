https://ria.ru/20250718/ssha-2029838513.html

СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные

СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: нелегалов в США будут искать через медицинские данные

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:29:00+03:00

2025-07-18T05:29:00+03:00

2025-07-18T05:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих на территории США нелегально, сообщает телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE. "В своем заявлении для NBC News представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин описала последнее соглашение об обмене данными между ее агентством и центрами услуг Medicare и Medicaid как "инициативу", направленную на то, чтобы нелегальные иммигранты не имели доступа к льготам Medicaid", - говорится в сообщении телеканала. У иммиграционный властей не будет возможности скачивать базу данных медицинской программы США для малоимущих Medicaid, они смогут пользоваться ей только в ограниченные часы в будние дни до 9 сентября, отмечает издание. При этом ряд американских штатов, преимущественно управляемых демократами, оспаривают предоставление персональных данных в суде. В день инаугурации 20 января Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250714/nbc-2029008006.html

https://ria.ru/20250611/eksperiment-2022241815.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, nbc