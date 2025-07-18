https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029842734.html
Боец рассказал о предельном расстоянии поражения дронов ВСУ снайперами
Боец рассказал о предельном расстоянии поражения дронов ВСУ снайперами - РИА Новости, 18.07.2025
Боец рассказал о предельном расстоянии поражения дронов ВСУ снайперами
Российские снайперы в рамках борьбы с украинскими дронами могут поражать их на расстоянии до 800 метров, рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:21:00+03:00
2025-07-18T07:21:00+03:00
2025-07-18T08:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Российские снайперы в рамках борьбы с украинскими дронами могут поражать их на расстоянии до 800 метров, рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста". "У нас сейчас основные задачи – это противодействие дронам "Баба-яга", дронам-разведчикам типа "Мавик". Сложность этой подготовки в том, что стрельба происходит под углом вверх. Соответственно, угол падения пули совсем другой. Поэтому есть некоторые нюансы касаемо подготовки. Здесь мы проходим подготовку как раз по мишеням, которые находятся под углом. Самая дальняя дистанция – это примерно 800 метров", - сказал "Лакоста". По его словам, актуальность подобной борьбы с БПЛА также обусловлена работой дронов на оптоволокне, на которые не действуют средства радиоэлектронной борьбы. "С учетом того, что противник активно сейчас использует также дроны на оптоволокне, на которых не действует РЭБ, именно такой метод сбития дронов со стрелкового оружия очень актуален", - добавил он.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029840347.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029847221_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a2b34b30661e9fad191f8c8f32d0994.jpg
Боец "Лакоста": "Российские снайперы могут поражать украинские дроны на расстоянии до 800 метров"
Российские снайперы могут поражать украинские дроны на расстоянии до 800 метров. Об особенностях стрельбы по БПЛА рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии с позывным "Лакоста".
2025-07-18T07:21
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал о предельном расстоянии поражения дронов ВСУ снайперами
Российские снайперы поражают дроны ВСУ на расстоянии до 800 метров
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Российские снайперы в рамках борьбы с украинскими дронами могут поражать их на расстоянии до 800 метров, рассказал РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста".
"У нас сейчас основные задачи – это противодействие дронам "Баба-яга", дронам-разведчикам типа "Мавик". Сложность этой подготовки в том, что стрельба происходит под углом вверх. Соответственно, угол падения пули совсем другой. Поэтому есть некоторые нюансы касаемо подготовки. Здесь мы проходим подготовку как раз по мишеням, которые находятся под углом. Самая дальняя дистанция – это примерно 800 метров", - сказал "Лакоста".
По его словам, актуальность подобной борьбы с БПЛА также обусловлена работой дронов на оптоволокне, на которые не действуют средства радиоэлектронной борьбы.
"С учетом того, что противник активно сейчас использует также дроны на оптоволокне, на которых не действует РЭБ, именно такой метод сбития дронов со стрелкового оружия очень актуален", - добавил он.