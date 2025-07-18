https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029838058.html

"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.07.2025

"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:09:00+03:00

2025-07-18T05:09:00+03:00

2025-07-18T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, скрытый в лесополосе на красноармейском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что в ходе боевой работы расчет прикрывали военнослужащие пункта воздушного наблюдения, вооруженные гладкоствольными ружьями, на счету которых более десятка сбитых беспилотников противника.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837754.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)