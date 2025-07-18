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"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.07.2025
"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:09:00+03:00
2025-07-18T05:09:00+03:00
2025-07-18T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, скрытый в лесополосе на красноармейском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что в ходе боевой работы расчет прикрывали военнослужащие пункта воздушного наблюдения, вооруженные гладкоствольными ружьями, на счету которых более десятка сбитых беспилотников противника.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны: "Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении