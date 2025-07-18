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Дроны "Центра" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска
Дроны "Центра" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска - РИА Новости, 18.07.2025
Дроны "Центра" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска
Дроны группировки войск "Центр" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска, что позволяет действовать штурмовым группам ВС РФ, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:08:00+03:00
2025-07-18T05:08:00+03:00
2025-07-18T05:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 18 июл – РИА Новости. Дроны группировки войск "Центр" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска, что позволяет действовать штурмовым группам ВС РФ, сообщили журналистам в МО РФ. "Расчёты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки единиц техники и укреплений ВСУ на подступах к Красноармейску", - заявили в Минобороны. На предоставленных оборонным ведомством кадрах – несколько единиц различной техники ВСУ, удары по позициям украинских войск. Отмечается, что операторы дронов работают не только на линии боевого соприкосновения, уничтожая блиндажи и укрепления с пехотой, но и поражают в тылу колонны снабжения и резервы ВСУ. Боевая работа ведется, несмотря на активные радиоэлектронные помехи и тщательную маскировку техники украинскими военными. "Результатом работы расчётов операторов ударных беспилотников соединения является нарушение регулярного подвоза боеприпасов и подкреплений ВСУ на передовую, что позволяет получить тактическое преимущество штурмовым подразделениям группировки войск "Центр", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html
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безопасность, россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Дроны "Центра" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска
Минобороны: дроны "Центра" нарушают логистику ВСУ в окрестностях Красноармейска