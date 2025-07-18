https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html

Оператор FPV-дрона уничтожил тараном беспилотник ВСУ в Херсонской области

Оператор FPV-дрона уничтожил тараном беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.07.2025

Оператор FPV-дрона уничтожил тараном беспилотник ВСУ в Херсонской области

Оператор FPV-дрона "Бумеранг-10" уничтожил тараном украинский многоцелевой беспилотник PD-2 в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:06:00+03:00

2025-07-18T05:06:00+03:00

2025-07-18T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оператор FPV-дрона "Бумеранг-10" уничтожил тараном украинский многоцелевой беспилотник PD-2 в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу. Расчёты беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными дронами в Херсонской области на правом берегу Днепра. "Оператор нашего FPV-дрона "Бумеранг-10" вылетел для выполнения очередной боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра был выявлен в небе украинский многоцелевой БПЛА РD-2, проводивший разведку. Начальником расчёта было принято решение уничтожить вражеский дрон-разведчик в воздухе тараном. Удар был результативным, спустя некоторое время обломки были найдены российскими военнослужащими соседнего подразделения", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что с помощью беспилотников в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра и тылом противника, отслеживают любые передвижения, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837489.html

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837374.html

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россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины