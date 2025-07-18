https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837489.html

Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области

Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.07.2025

Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области

Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:04:00+03:00

2025-07-18T05:04:00+03:00

2025-07-18T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" ведут активную боевую работу, ежедневно выявляя и уничтожая боевую технику, пункты управления, склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения СВО. "В районе населенного пункта Филия Днепропетровской области расчёты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили танк противника, замаскированный в лесополосе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны добавили, что точные попадания в танк вызвали детонацию боекомплекта, в результате чего боевая машина полностью сгорела.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837374.html

днепропетровская область

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безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины