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Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837489.html
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.07.2025
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области
Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:04:00+03:00
2025-07-18T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" ведут активную боевую работу, ежедневно выявляя и уничтожая боевую технику, пункты управления, склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения СВО. "В районе населенного пункта Филия Днепропетровской области расчёты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили танк противника, замаскированный в лесополосе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны добавили, что точные попадания в танк вызвали детонацию боекомплекта, в результате чего боевая машина полностью сгорела.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837374.html
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безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: операторы БПЛА уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Операторы БПЛА группировки войск "Восток" ведут активную боевую работу, ежедневно выявляя и уничтожая боевую технику, пункты управления, склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения СВО.
"В районе населенного пункта Филия Днепропетровской области расчёты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили танк противника, замаскированный в лесополосе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что точные попадания в танк вызвали детонацию боекомплекта, в результате чего боевая машина полностью сгорела.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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