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Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.07.2025
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области
Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:04:00+03:00
2025-07-18T05:04:00+03:00
2025-07-18T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Расчётами ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожен украинский танк в Днепропетровской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" ведут активную боевую работу, ежедневно выявляя и уничтожая боевую технику, пункты управления, склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения СВО. "В районе населенного пункта Филия Днепропетровской области расчёты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили танк противника, замаскированный в лесополосе", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны добавили, что точные попадания в танк вызвали детонацию боекомплекта, в результате чего боевая машина полностью сгорела.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837374.html
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безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Ударные FPV-дроны "Востока" уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны: операторы БПЛА уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области