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Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили склад ГСМ и гаубицу ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили склад ГСМ и гаубицу ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили склад ГСМ и гаубицу ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу ВСУ на Северском направлении, сообщило в пятницу Минобороны... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:03:00+03:00
2025-07-18T05:03:00+03:00
2025-07-18T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу ВСУ на Северском направлении, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Артиллерия 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу противника на северском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что 152-миллиметровая гаубица ВСУ была поражена в ходе контрбатарейной борьбы, а склад с горючим уничтожен в одном из заброшенных зданий. Наведение и корректировка огня артиллерии велась при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки.
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029606765.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили склад ГСМ и гаубицу ВСУ
Минобороны: артиллеристы уничтожили склад ГСМ и гаубицу ВСУ