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Смертность на Украине втрое превысила рождаемость - РИА Новости, 18.07.2025
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13:22 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/smertnost-2029932884.html
Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
Смертность на Украине втрое превысила рождаемость - РИА Новости, 18.07.2025
Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
Смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот",... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:22:00+03:00
2025-07-18T13:22:00+03:00
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виктор медведчук
александр дубинский
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных. "Восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто пять новорожденных родились на Украине за первое полугодие 2025 года... В то же время 249 тысяч и два человека умерли за первое полугодие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ресурса. Как сообщают авторы публикации, за последние 10 лет рождаемость в стране снизилась в 2,2 раза, а соотношение один к трем между новорожденными и умершими в стране неизменно уже на протяжении пяти лет. По подсчетам ресурса, население Украины ежегодно сокращается более чем на 300 тысяч человек. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек, то есть примерно вдвое меньше официальной статистики.
https://ria.ru/20250718/mobilizatsiya-2029827942.html
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в мире, украина, киев, россия, виктор медведчук, александр дубинский, оппозиционная платформа - за жизнь, оон, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Виктор Медведчук, Александр Дубинский, Оппозиционная платформа - За жизнь, ООН, Верховная Рада Украины
Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

"Опендатабот": смертность на Украине за полгода втрое превысила рождаемость

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость, сообщил украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных.
"Восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто пять новорожденных родились на Украине за первое полугодие 2025 года... В то же время 249 тысяч и два человека умерли за первое полугодие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ресурса.
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Как сообщают авторы публикации, за последние 10 лет рождаемость в стране снизилась в 2,2 раза, а соотношение один к трем между новорожденными и умершими в стране неизменно уже на протяжении пяти лет. По подсчетам ресурса, население Украины ежегодно сокращается более чем на 300 тысяч человек.
Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек, то есть примерно вдвое меньше официальной статистики.
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