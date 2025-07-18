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Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии - РИА Новости, 18.07.2025
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:32:00+03:00
2025-07-18T18:32:00+03:00
2025-07-18T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление национального согласия, сообщает пресс-служба Кремля."Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества. С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия
В мире, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Россия
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации ситуации в Сирии через диалог