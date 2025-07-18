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Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии - РИА Новости, 18.07.2025
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18:32 18.07.2025 (обновлено: 18:38 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/siriya-2030042227.html
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии - РИА Новости, 18.07.2025
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:32:00+03:00
2025-07-18T18:38:00+03:00
в мире
сирия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление национального согласия, сообщает пресс-служба Кремля."Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества. С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия
В мире, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Россия
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии

Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации ситуации в Сирии через диалог

© AP Photo / Ghaith AlsayedБедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки в Сирии через диалог и укрепление национального согласия, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества. С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
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В миреСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияРоссия
 
 
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