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Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу - РИА Новости, 18.07.2025

Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

"Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T00:02:00+03:00

2025-07-18T00:02:00+03:00

2025-07-18T00:02:00+03:00

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ООН, 17 июл – РИА Новости. "Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам российского дипломата, РФ в свете резкого обострения обстановки на юге Сирии решительно осуждает любые формы насилия против мирного населения, независимо от того, кем и под какими предлогами эти действия совершаются. "Подобные рецидивы вспышек насилия не только подрывают этноконфессиональную стабильность будущей Сирии и доверие к переходному процессу, но и угрожают самой сирийской государственности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее в четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.

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