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Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу - РИА Новости, 18.07.2025
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00:02 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/siriya-2029825664.html
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу - РИА Новости, 18.07.2025
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу
"Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:02:00+03:00
2025-07-18T00:02:00+03:00
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ООН, 17 июл – РИА Новости. "Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам российского дипломата, РФ в свете резкого обострения обстановки на юге Сирии решительно осуждает любые формы насилия против мирного населения, независимо от того, кем и под какими предлогами эти действия совершаются. "Подобные рецидивы вспышек насилия не только подрывают этноконфессиональную стабильность будущей Сирии и доверие к переходному процессу, но и угрожают самой сирийской государственности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее в четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
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в мире, сирия, россия, василий небензя, оон
В мире, Сирия, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

Небензя: рецидивы насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 июл – РИА Новости. "Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По словам российского дипломата, РФ в свете резкого обострения обстановки на юге Сирии решительно осуждает любые формы насилия против мирного населения, независимо от того, кем и под какими предлогами эти действия совершаются.
"Подобные рецидивы вспышек насилия не только подрывают этноконфессиональную стабильность будущей Сирии и доверие к переходному процессу, но и угрожают самой сирийской государственности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Ранее в четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
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