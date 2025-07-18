https://ria.ru/20250718/siriya-2029825664.html
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу - РИА Новости, 18.07.2025
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу
"Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:02:00+03:00
2025-07-18T00:02:00+03:00
2025-07-18T00:02:00+03:00
в мире
сирия
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 17 июл – РИА Новости. "Рецидивы" вспышек насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу в стране и угрожают государственности республики, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам российского дипломата, РФ в свете резкого обострения обстановки на юге Сирии решительно осуждает любые формы насилия против мирного населения, независимо от того, кем и под какими предлогами эти действия совершаются. "Подобные рецидивы вспышек насилия не только подрывают этноконфессиональную стабильность будущей Сирии и доверие к переходному процессу, но и угрожают самой сирийской государственности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее в четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
https://ria.ru/20250717/osuzhdenie-2029663177.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, василий небензя, оон
В мире, Сирия, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя: вспышки насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу
Небензя: рецидивы насилия в Сирии подрывают доверие к переходному процессу