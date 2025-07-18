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Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл

Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл - РИА Новости, 18.07.2025

Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:35:00+03:00

2025-07-18T20:35:00+03:00

2025-07-18T20:35:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда. "Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X.Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.

https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, европа, брюссель, виктор орбан, радослав сикорский, петер сийярто, мид польши, евросоюз