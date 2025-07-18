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Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл - РИА Новости, 18.07.2025
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20:35 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sikorskiy-2030065130.html
Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл
Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл - РИА Новости, 18.07.2025
Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:35:00+03:00
2025-07-18T20:35:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда. &quot;Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны&quot;, - написал в ответ Сийярто в соцсети X.Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
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в мире, венгрия, европа, брюссель, виктор орбан, радослав сикорский, петер сийярто, мид польши, евросоюз
В мире, Венгрия, Европа, Брюссель, Виктор Орбан, Радослав Сикорский, Петер Сийярто, МИД Польши, Евросоюз
Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл

Сийярто: Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды.
Сикорский обвинил Орбана в "воровстве и национализме" и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда.
«

"Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны", - написал в ответ Сийярто в соцсети X.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя, если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
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В миреВенгрияЕвропаБрюссельВиктор ОрбанРадослав СикорскийПетер СийяртоМИД ПольшиЕвросоюз
 
 
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